Bugs Bunny compie 80 anni: il coniglio diventato una star dei cartoon
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Nato in Ontario e di origini filippine, 46 anni, l'attore aveva raccontato di essere stato fin da bambino un grande fan dei personaggi dei Looney Tunes e di averne imitato le voci da sempre
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Eric Bauza, il doppiatore dei personaggi dei Looney Tunes tra cui Bugs Bunny, Daffy Duck e Porky Pig, è morto all’età di 46 anni. In un comunicato pubblicato su Instagram dalla famiglia della star vincitrice di un Emmy si legge che è deceduto “improvvisamente”. Bauza aveva prestato la voce anche a numerosi personaggi nel film d’animazione di recente uscita "Coyote vs. Acme" ed era apparso nel film "Forgotten Island", uscito di recente. Secondo Variety, la causa della morte è stata una malattia cardiovascolare ipertensiva.
In un’intervista del 2021 con NBC News, Bauza, nato in Ontario e di origini filippine, aveva raccontato di essere cresciuto come grande fan dei personaggi dei Looney Tunes e di averne imitato le voci da bambino. "I Looney Tunes trascendono tutte le lingue e tutte le culture", aveva spiegato. "Non importa da quale parte del pianeta tu provenga. La comicità si capisce sempre". Oltreall'universo Looney Tunes aveva interpretatoil Generale Toad nel film del 2023 "The Super Mario Bros. Movie" e nel sequel "The Super Mario Galaxy Movie", il quinto film di maggior incasso a livello internazionale del 2026.
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