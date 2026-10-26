In un’intervista del 2021 con NBC News, Bauza, nato in Ontario e di origini filippine, aveva raccontato di essere cresciuto come grande fan dei personaggi dei Looney Tunes e di averne imitato le voci da bambino. "I Looney Tunes trascendono tutte le lingue e tutte le culture", aveva spiegato. "Non importa da quale parte del pianeta tu provenga. La comicità si capisce sempre". Oltreall'universo Looney Tunes aveva interpretatoil Generale Toad nel film del 2023 "The Super Mario Bros. Movie" e nel sequel "The Super Mario Galaxy Movie", il quinto film di maggior incasso a livello internazionale del 2026.