È morto Marcos Camino, storico fondatore dei Los Palmeras

Lo storico fisarmonicista e fondatore dei Los Palmeras è venuto a mancare il 10 novembre all’età di 76 anni: è stato trovato morto nello studio di registrazione della band, a Santa Fe. Con oltre cinque decenni di carriera alle spalle, il musicista è diventato uno dei grandi punti di riferimento della musica popolare argentina e ha lasciato un'impronta indelebile nell'identità musicale della vicina provincia, condividendo fino a poco tempo fa il gruppo con “Cacho” Deicas, l'altra icona di una delle band di cumbia più famose dell'Argentina.