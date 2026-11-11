È morto Marcos Camino, storico fondatore dei Los Palmeras

Lo storico fisarmonicista e fondatore dei Los Palmeras è venuto a mancare il 10 novembre all’età di 76 anni: è stato trovato morto nello studio di registrazione della band, a Santa Fe. Con oltre cinque decenni di carriera alle spalle, il musicista è diventato uno dei grandi punti di riferimento della musica popolare argentina e ha lasciato un'impronta indelebile nell'identità musicale della vicina provincia, condividendo fino a poco tempo fa il gruppo con “Cacho” Deicas, l'altra icona di una delle band di cumbia più famose dell'Argentina.
La notizia è stata confermata dall’account ufficiale della band di Santa Fe tramite un comunicato pubblicato sui social media. "Con profondo dolore, noi di Los Palmeras confermiamo la scomparsa di Marcos Camino", hanno dichiarato. Nello stesso messaggio, il gruppo ha sottolineato il ruolo che il musicista ha ricoperto nella storia della band: "Noi che facciamo parte di questa famiglia salutiamo una figura fondamentale della nostra storia, il cui retaggio e la cui passione per la musica vivranno per sempre".