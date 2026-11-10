Un legame che continua a vivere anche dopo la perdita, custodito in una fotografia di quando era bambina. A un anno dalla scomparsa di Peppe Vessicchio, la figlia Alessia ha condiviso sui social un'immagine privata per ricordare il maestro d'orchestra e raccontare quanto la sua assenza sia ancora presente nella vita di tutti i giorni. "Un anno fa sei andato via e a me sembra ieri... ma nel mio cuore staremo sempre così", ha scritto accompagnando il messaggio con uno scatto che li ritrae insieme. Nella fotografia Vessicchio dorme su una sdraio, mentre la piccola Alessia gli si stringe affettuosamente accanto.