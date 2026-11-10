Peppe Vessicchio, a Roma l'ultimo saluto al maestro
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Un legame che continua a vivere anche dopo la perdita, custodito in una fotografia di quando era bambina. A un anno dalla scomparsa di Peppe Vessicchio, la figlia Alessia ha condiviso sui social un'immagine privata per ricordare il maestro d'orchestra e raccontare quanto la sua assenza sia ancora presente nella vita di tutti i giorni. "Un anno fa sei andato via e a me sembra ieri... ma nel mio cuore staremo sempre così", ha scritto accompagnando il messaggio con uno scatto che li ritrae insieme. Nella fotografia Vessicchio dorme su una sdraio, mentre la piccola Alessia gli si stringe affettuosamente accanto.
La dedica ha raccolto numerosi commenti da parte di persone che ricordano il maestro soprattutto per le sue storiche partecipazioni al Festival di Sanremo. Tra i messaggi di vicinanza sono arrivati anche quelli di diversi personaggi dello spettacolo, tra cui Rossella Brescia, Diodato ed Ermal Meta. A intervenire è stato anche Leonardo Pieraccioni, che ha commentato la fotografia con poche parole: "Bellissima foto". Alessia gli ha risposto svelando un particolare legato al momento in cui era stata scattata: "Avevo 7 anni e lui 20".
Quello tra Peppe Vessicchio e Alessia è stato un rapporto familiare molto profondo, nato quando la bambina aveva sette anni. Il maestro non era il suo padre biologico: Alessia è infatti figlia di Enrica Mormile. Vessicchio, però, l'aveva accolta fin da subito come una figlia, prendendosi cura di lei e riconoscendola sempre come parte della propria famiglia.
Un legame così forte da portare Alessia a lasciare il cognome biologico Grieco per assumere quello di Vessicchio.
Peppe Vessicchio è morto l'8 novembre 2025, all'età di 69 anni, dopo un rapido aggravamento delle sue condizioni a causa di una polmonite interstiziale. La sua scomparsa aveva suscitato grande commozione nel pubblico e nel mondo della musica, dove era diventato un volto familiare soprattutto grazie alla lunga presenza sul palco del Festival di Sanremo.
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