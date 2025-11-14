A "Verissimo" Enrica Bonaccorti e la commozione per Peppe Vessicchio

Sabato 15 e domenica 16 novembre, "Verissimo" torna su Canale 5 per un nuovo weekend tra emozioni e racconti di vita. Silvia Toffanin apre le porte del suo salotto pomeridiano a ospiti che rappresentano il cuore e la memoria dello spettacolo italiano, tra volti storici e testimonianze che toccano corde profonde. Tra i protagonisti di questa settimana ci saranno Edwige Fenech, Enrica Bonaccorti, Cesara Buonamici e Viviana Pifferi. Inoltre è previsto un omaggio al maestro Peppe Vessicchio.