Ci sono oggetti che continuano a raccontare una persona anche dopo la sua scomparsa. Per Gary Sinise e la sua famiglia sono i rosari, le lettere scritte dal figlio Mac e soprattutto le composizioni musicali che il giovane ha lasciato prima di morire. L'attore, diventato celebre per il ruolo del tenente Dan in "Forrest Gump", ha perso il figlio il 5 gennaio 2024, quando aveva appena 33 anni, dopo una battaglia durata cinque anni contro una rara forma di tumore osseo. Un lutto immenso, che l'attore ha deciso di affrontare nel memoir Graceful Warrior: The True Story of a Son, a Father and a Family Who Carried Each Other Through, in uscita il 10 novembre. In un'intervista a People, realizzata insieme alla moglie Moira e alle figlie Sophie ed Ella, ha raccontato come stanno cercando di convivere con questa perdita.