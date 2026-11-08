"L'altra metà della cura" per aiutare i bambini malati di tumore
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L'attore di "Forest Gump" e "Apollo 13" ricorda in un memoir il figlio musicista venuto a mancare dopo una battaglia durata cinque anni contro una rara forma di tumore osseo
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Ci sono oggetti che continuano a raccontare una persona anche dopo la sua scomparsa. Per Gary Sinise e la sua famiglia sono i rosari, le lettere scritte dal figlio Mac e soprattutto le composizioni musicali che il giovane ha lasciato prima di morire. L'attore, diventato celebre per il ruolo del tenente Dan in "Forrest Gump", ha perso il figlio il 5 gennaio 2024, quando aveva appena 33 anni, dopo una battaglia durata cinque anni contro una rara forma di tumore osseo. Un lutto immenso, che l'attore ha deciso di affrontare nel memoir Graceful Warrior: The True Story of a Son, a Father and a Family Who Carried Each Other Through, in uscita il 10 novembre. In un'intervista a People, realizzata insieme alla moglie Moira e alle figlie Sophie ed Ella, ha raccontato come stanno cercando di convivere con questa perdita.
Durante l'incontro con il magazine, Sinise - che ha origini italiane da parte del padre, bisnonno era delle provincia di Potenza, e il cognome originario era Sinisi - "ha voluto condividere un momento di preghiera con la famiglia e la troupe. Ha preso in mano una copia consumata delle preghiere di Sant'Agostino, appartenuta a Mac, che l'aveva regalata alla madre. Un gesto semplice, ma carico di significato per Moira, che considera la fede una protezione nei momenti più difficili.
Negli anni successivi alla morte del figlio, i familiari hanno ritrovato diversi ricordi che continuano ad accompagnarli: oltre al libro di preghiere, ci sono lettere personali e rosari che Mac aveva donato ad alcune persone care. Anche la musica è diventata un modo per sentirlo ancora vicino. Gary ha infatti pubblicato una serie di album con le composizioni del figlio, raccolti sotto il titolo "Resurrection & Revival". I ricavi vengono destinati alla Gary Sinise Foundation, come Mac aveva desiderato.
"Non abbiamo ricevuto il miracolo per cui pregavamo tutti, ma ne sono accaduti altri", ha spiegato l'attore, riferendosi non soltanto alla forza dimostrata dal figlio durante la malattia, ma anche al modo in cui la famiglia è riuscita a restare unita. Una delle figlie, Sophie, ha descritto proprio la fede e il sostegno reciproco come le risorse che hanno permesso a tutti di non lasciarsi sopraffare dal dolore.
La storia di Mac è stata segnata da una diagnosi arrivata nel 2018, quando aveva 27 anni. Musicista professionista, batterista e compositore, dopo gli studi alla University of Southern California aveva deciso di sottoporsi a una risonanza magnetica per capire l'origine di un dolore persistente nella zona del coccige. Gli esami rivelarono un cordoma, una forma di tumore osseo estremamente rara: negli Stati Uniti vengono diagnosticati circa 300 casi all'anno.
La notizia arrivò mentre anche sua madre stava affrontando una grave malattia. Nello stesso periodo, infatti, a Moira era stato diagnosticato un tumore al seno. Dopo un intervento chirurgico per rimuovere la lesione, la donna aveva iniziato le cure, completando otto cicli di chemioterapia e 35 sedute di radioterapia. Al termine del trattamento era stata dichiarata libera dal cancro.
Per Mac, invece, gli anni successivi furono caratterizzati da un progressivo peggioramento. I tumori si diffusero nel corpo e, insieme alle conseguenze degli interventi chirurgici, provocarono danni neurologici sempre più gravi. Il giovane finì paralizzato dal petto in giù e fu costretto a utilizzare una sedia a rotelle. Il padre ha descritto nel libro anche i cambiamenti fisici provocati dalla malattia, che arrivò a compromettere profondamente il corpo del figlio.
La famiglia Sinise aveva già attraversato momenti complicati prima delle diagnosi del 2018. Moira, attrice conosciuta da Gary a Chicago nel 1976, quando entrambi frequentavano la compagnia teatrale Steppenwolf, aveva sposato l'attore nel 1981. Sei anni dopo si erano trasferiti a Los Angeles, dove lui aveva costruito una carriera di successo. Per lei, però, conciliare la vita familiare con gli impegni e le occasioni mondane dell'ambiente hollywoodiano non era stato semplice.
Nel 1997 aveva affrontato un percorso di riabilitazione per la dipendenza dall'alcol, ritrovando un punto di riferimento nella fede cattolica e tornando a frequentare la chiesa. In seguito erano arrivati anche importanti problemi fisici. A 53 anni le era stata diagnosticata una patologia degenerativa dei dischi lombari, aveva già affrontato due protesi alle anche e un intervento alla colonna vertebrale, ai quali si sarebbero aggiunte altre sette operazioni importanti, comprese diverse fusioni vertebrali. Le conseguenze l'hanno resa permanentemente disabile e impossibilitata a guidare.
La situazione era diventata particolarmente impegnativa quando sia lei sia Mac avevano avuto bisogno di assistenza. Sophie, che lavora come parrucchiera, aveva nel frattempo costruito la propria famiglia, mentre Ella aveva iniziato una carriera da insegnante a Washington. Gary si divideva tra ospedali, visite mediche e impegni professionali. In quel periodo stava recitando in una serie tv e continuava a partecipare alle iniziative dedicate ai veterani e ai soccorritori attraverso la sua fondazione.
La conclusione della serie, nel 2020, lo spinse a interrompere la carriera davanti alla macchina da presa. La priorità era diventata assistere la moglie e il figlio. "La famiglia veniva prima di tutto", ha spiegato, riconoscendo che il successo ottenuto a Hollywood gli aveva permesso di dedicarsi completamente a loro.
L'attore si trasformò così nel principale assistente di Mac. Si occupava delle necessità quotidiane, anche durante la notte: doveva aiutarlo a mangiare, spostarlo dentro e fuori dalla carrozzina e occuparsi del catetere. Allo stesso tempo cercava continuamente nuove possibilità terapeutiche, documentandosi sulla malattia e sulle ricerche disponibili. Era come un giocoliere del circo”, ha ricordato Moira.
Nel corso di quattro anni e mezzo, Mac provò 25 farmaci diversi. Il padre non smise di sperare che uno dei trattamenti potesse finalmente funzionare. A sostenerlo contribuì anche l'esperienza maturata attraverso la Gary Sinise Foundation, che da anni lo metteva in contatto con famiglie di militari feriti gravemente. Aver conosciuto persone che affrontavano paralisi, cecità e ustioni estese gli aveva insegnato molto sulla capacità di reagire alle difficoltà e sull'assistenza a chi non è più autonomo.
Nonostante il peggioramento delle condizioni fisiche, Mac continuò a coltivare i propri interessi e a trovare occasioni per stare con le persone care. Quando non riuscì più a utilizzare alcuni dei suoi beni, regalò ad amici la macchina, la tavola da surf e una batteria a cui teneva particolarmente. Imparò anche a suonare l'armonica, continuò ad andare a messa e trascorse del tempo con la madre guardando le partite dei Chicago Cubs e pregando insieme a lei.
Per Moira, che a causa dei propri problemi di salute non sempre riusciva ad assisterlo come avrebbe voluto, quei momenti avevano un valore speciale. Mac stesso cercava di darle una prospettiva diversa sulla loro situazione: poter condividere il tempo, parlare e persino piangere insieme era, secondo lui, un aspetto positivo in mezzo a tante sofferenze. Gary lo paragonò al protagonista di 1917, un soldato che continua ad avanzare nonostante le esplosioni e le cadute. "Ci ha mostrato cosa significa mantenere la propria dignità anche nelle circostanze più dure", ha ricordato.
Il 5 gennaio 2024, dopo cinque anni di malattia, il corpo del giovane non riuscì più a resistere. I familiari gli erano accanto quando esalò l'ultimo respiro. Per Sophie fu un momento devastante, ma anche un'esperienza che le fece percepire in modo diverso il legame con il fratello e la possibilità di una vita oltre la morte.
Da allora, la famiglia ha cercato di trasformare il ricordo di Mac in una presenza quotidiana. Gary e Moira si erano trasferiti dalla California in Tennessee alcuni mesi prima della sua scomparsa, raggiungendo Sophie, Ella e le rispettive famiglie, che avevano già scelto di stabilirsi nello stesso Stato. Nella loro casa fuori Nashville, la musica di Mac continua a essere ascoltata a tutto volume grazie a un impianto installato all'esterno. È un modo per condividere le sue composizioni anche con il vicinato e mantenere vivo il suo lavoro. La famiglia si ritrova spesso per trascorrere insieme le giornate: durante una recente festa in giardino, con barbecue, piscina e gelati, erano presenti tutti e sei i nipoti, che hanno tra i nove mesi e i nove anni.
Sinise ammette che a volte gli manca il mestiere di attore, ma oggi non sente il desiderio di allontanarsi dalla vita costruita con i suoi cari. Preferisce dedicarsi alla fondazione, alla moglie e ai nipoti. È anche il modo in cui pensa di rispettare la volontà del figlio: Mac non avrebbe voluto vedere i familiari abbandonarsi alla disperazione, ma avrebbe desiderato che continuassero a vivere, restando uniti. "Non voleva che ci chiudessimo in un angolo e ci lasciassimo andare", ha raccontato Gary. "Voleva che fossimo forti e continuassimo ad andare avanti".
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