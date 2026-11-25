Una delle reazioni alla morte di Francesco Dal Negro è arrivata dal sindaco di Treviso, Mario Conte. Che ha dichiarato: "Con la sua scomparsa la nostra città perde una figura significativa della propria storia economica e imprenditoriale. A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità trevigiana esprimo il più sincero cordoglio". Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani: "Con la sua attività ha mantenuto saldo il legame tra impresa, storia e territorio, facendo di un marchio storico un'espressione riconoscibile del saper fare veneto. A nome della Regione del Veneto e mio personale desidero esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa di Francesco Dal Negro, imprenditore che ha saputo raccogliere e rinnovare un'importante eredità familiare, contribuendo a portare nel mondo il nome e la tradizione di Treviso. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo imprenditoriale trevigiano e per tutto il Veneto", ha spiegato.