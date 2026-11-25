Addio a Francesco Dal Negro, ha trasformato l'azienda delle carte da gioco
L'imprenditore si è spento a 79 anni: dagli Anni Novanta ha guidato la digitalizzazione del marchio fondato a Treviso da suo nonno Teodomiro nel 1928
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Addio a Francesco Dal Negro. L'imprenditore e volto a capo della storica, omonima, azienda trevigiana di carte da gioco è morto all'età di 79 anni a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. L'uomo aveva preso le redini dell'impresa negli anni '90, dopo che suo nonno Teodomiro la fondò ufficialmente nel 1928, e l'aveva guidata attraverso la transizione digitale. Tanti i saluti a Francesco Dal Negro da parte delle istituzioni: "Ha fatto di un marchio storico espressione del fare veneto", ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani.
Una morte improvvisa e il suo ruolo nell'azienda
Francesco Dal Negro si è spento sabato 21 novembre. Era malato da tempo e la settimana scorsa le sue condizioni di salute si sono aggravate rapidamente. È stato ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa di un'insufficienza cardiaca, dalla quale non si è più ripreso. L'uomo rappresentava la terza generazione della storica famiglia legata all'omonima azienda di carte da gioco, che lui aveva rilevato nel 1995 e guidato attraverso la transizione digitale.
Con lui, accanto alla produzione tradizionale di carte da gioco, alla Dal Negro sono stati introdotti nuovi prodotti e giochi da tavolo e alcune acquisizioni strategiche, come quelle dei marchi Masenghini e NTP, hanno permesso di ampliare l'offerta e rafforzare la presenza nel settore delle carte professionali e da casinò. Sotto la sua guida, l'impresa trevigiana è giunta a commercializzare circa 2,5 milioni di mazzi all'anno e nel 2025 ha ottenuto il riconoscimento di Marchio Storico di interesse nazionale.
"Perdita per il mondo imprenditoriale"
Una delle reazioni alla morte di Francesco Dal Negro è arrivata dal sindaco di Treviso, Mario Conte. Che ha dichiarato: "Con la sua scomparsa la nostra città perde una figura significativa della propria storia economica e imprenditoriale. A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità trevigiana esprimo il più sincero cordoglio". Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani: "Con la sua attività ha mantenuto saldo il legame tra impresa, storia e territorio, facendo di un marchio storico un'espressione riconoscibile del saper fare veneto. A nome della Regione del Veneto e mio personale desidero esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa di Francesco Dal Negro, imprenditore che ha saputo raccogliere e rinnovare un'importante eredità familiare, contribuendo a portare nel mondo il nome e la tradizione di Treviso. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo imprenditoriale trevigiano e per tutto il Veneto", ha spiegato.
L'azienda: radici che affondano nel 1700
La storia della famiglia Dal Negro è partita nel lontano 1756, quando documenti d'epoca accertano la presenza di una fabbrica di carte da gioco a Treviso. Allora però di proprietà austriaca. Un secolo dopo i fratelli Francesco e Giovanni Prezioso gestiscono e sviluppano la storia moderna della produzione trevigiana delle carte da gioco: nascono le Trevisane così come le conosciamo ancora oggi. Più tardi ancora, nel 1928, l'espansione che segna la storia: Teodomiro Dal Negro fonda la fabbrica carte da gioco Bennati & Dal Negro Successori Prezioso, dando così il via a una nuova era.
Circa 10 anni dopo un altro passaggio cruciale nello sviluppo dell'azienda: il 3 giugno 1939 viene fondata la Fabbrica Carte da Giuoco – Industrie Cartotecniche Teodormiro Dal Negro e nasce di fatto il marchio Teodomiro Dal Negro. Nel corso degli anni '60 e '70 avviene poi una grande crescita nell'offerta: nascono i primi giochi di carte per bambini, come il Gioco delle Quattro Stagioni e Pinocchio, e alle carte in generale si affiancano giochi classici come scacchi, dama, tria, backgammon e roulette.