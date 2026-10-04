"Quando ha potuto, ha sempre aiutato chi aveva bisogno", ricorda la figlia. E non sono con i piccoli gesti quotidiani, ma anche con quell'intuizione geniale che ha consegnato Luigi Marconato alla storia del settore alimentare: è grazie ai suoi prodotti a base di mais che le persone che soffrono di celiachia possono trovare cibi adatti a loro nei supermercati. Venerdì, 2 ottobre, il volto storico della Molino di Ferro, azienda di Fanzolo di Vedelago nota per i suoi prodotti naturalmente senza glutine, è scomparso, all'età di 93 anni, nella sua casa di Castelfranco Veneto, lasciando ai figli Fabio e Paola l'azienda e tutti i valori, professionali e umani, a cui il suo nome è legato.