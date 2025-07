"Sei nudo? Ti blocco la chiamata". La nuova funzionalità sui dispositivi Apple

Mettersi a nudo in chiamata sarà più complesso per gli utenti Apple, almeno quelli che prendono il concetto troppo alla lettera. L'azienda di Cupertino ha pronte per i suoi device tante novità, che vedremo nei prossimi aggiornamenti. Il sistema operativo iOS 26 rivoluzionerà la sezione "messaggi" ma anche gli ormai familiari Wallet e CarPlay. Quello che però sta facendo discutere non è tanto quello che potremo fare con i mela-fonini quanto quello che non potremo più fare: mostrarci in costume adamitico. Gli iPhone sapranno infatti riconoscere un corpo nudo, bloccando preventivamente la video-chiamata su FaceTime. Un modo per evitare momenti imbarazzanti in call che allo stesso tempo salvaguarda chi sa che l'interlocutore è senza vestiti.