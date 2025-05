Apple sposta produzione iPhone in India ma i dazi peseranno per 900 milioni di dollari

Il volto della produzione Apple si allontana dalla Cina. Secondo quanto rivelato dal Ceo Tim Cook, nel corso del secondo trimestre del 2025 la maggior parte degli iPhone venduti sul mercato statunitense sarà assemblata in India. Una scelta strategica che riflette la crescente centralità del Paese asiatico nella catena di fornitura del colosso di Cupertino. La dichiarazione di Cook arriva nel contesto di nuove tensioni commerciali: i dazi imposti da Donald Trump ai Paesi asiatici rischiano di avere un impatto importante sui conti di Apple. Il Ceo stima che i costi potrebbero salire di circa 900 milioni di dollari nel solo secondo trimestre, proprio a causa dell’esposizione produttiva dell’azienda in Asia. Non è ancora chiaro se questa impennata di costi si tradurrà in un rincaro diretto per i consumatori americani. Cook, infatti, non ha chiarito se il prezzo al dettaglio degli iPhone sarà adeguato di conseguenza.