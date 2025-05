Apple prepara un ecosistema dedicato ai videogiochi, appuntamento alla WWDC

Ci sono i videogiochi nel futuro di Apple: la casa di Cupertino avrebbe in programma la presentazione di un nuovo ecosistema che prenderà il posto dell'attuale Game Center, proponendo uno spazio in cui gestire non solo i titoli per smartphone, tablet e computer, ma anche obiettivi, classifiche, chat e il suo attuale servizio in abbonamento Arcade, il tutto in un'unica app. La presentazione dovrebbe avvenire a giugno.