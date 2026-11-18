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Con i tempi che corrono, la sicurezza non è mai abbastanza. Ancor meno quando si parla di cybersicurezza e di dati sensibili, sempre più esposti ad attacchi informatici, furti e violazioni. Per le imprese italiane, però, proteggersi ha un costo preciso: dai 15 ai 35mila euro l'anno per una piccola azienda, fino a oltre 2 milioni per una grande impresa. È quanto emerge da un report di Deloitte dedicato al fabbisogno di investimenti necessari per adottare i controlli essenziali di cybersecurity.
Quanto serve investire
Lo studio "Quanto costa la cybersecurity a un'impresa italiana" prende in esame tre aziende tipo: una piccola impresa con 30 dipendenti e 6 milioni di euro di fatturato, una media con 150 dipendenti e ricavi per 35 milioni e una grande realtà da 1.500 dipendenti e 500 milioni di euro di fatturato. Secondo Deloitte, i costi annuali per implementare i controlli essenziali di cybersicurezza oscillano tra 15 e 35mila euro per le piccole imprese, tra 95 e 210mila euro per le medie realtà e tra 1 e 2,3 milioni per le grandi aziende.
A queste cifre si aggiunge l'investimento iniziale necessario per adeguare infrastrutture e processi: da 13 a 30mila euro per una piccola impresa, da 50 a 150mila euro per una media e da 500mila a 2 milioni di euro per una grande organizzazione.
Dalla compliance al valore d'impresa
Le stime evidenziano un divario significativo tra il livello di spesa ritenuto necessario e quello attuale. Secondo l'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano, nel 2025 il mercato italiano della cybersecurity valeva 2,78 miliardi di euro, una cifra inferiore a quella che servirebbe se tutte le imprese adottassero le misure di sicurezza considerate essenziali.
"Per molte aziende la cybersecurity è nata come un obbligo imposto dalle norme", osserva Fabio Battelli, Enterprise Security Leader di Deloitte. Oggi, però, la sicurezza informatica viene sempre più considerata un fattore competitivo: aiuta le imprese a restare nelle filiere dei grandi clienti, a rispondere alle richieste di sicurezza dei committenti e a rafforzare la propria posizione davanti a investitori e fondi. La compliance rappresenta il punto di partenza, mentre il valore dell'impresa si costruisce sulla capacità di proteggere dati, proprietà intellettuale e continuità operativa.