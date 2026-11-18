Lo studio "Quanto costa la cybersecurity a un'impresa italiana" prende in esame tre aziende tipo: una piccola impresa con 30 dipendenti e 6 milioni di euro di fatturato, una media con 150 dipendenti e ricavi per 35 milioni e una grande realtà da 1.500 dipendenti e 500 milioni di euro di fatturato. Secondo Deloitte, i costi annuali per implementare i controlli essenziali di cybersicurezza oscillano tra 15 e 35mila euro per le piccole imprese, tra 95 e 210mila euro per le medie realtà e tra 1 e 2,3 milioni per le grandi aziende.