Banche, tredici milioni di italiani rischiano di rimanere senza filiali: ecco cosa succede

Nelle aree interne del nostro Paese vivono oltre tredici milioni di persone che nei prossimi anni rischiano di rimanere completamente senza filiali bancarie. Un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti e che tocca il 22,6% della popolazione italiana.Secondo l'analisi del Centro Studi Uilca Orietta Guerra sui comuni italiani, nel 2024 nelle aree interne c'è stato un saldo negativo di 101 sportelli bancari rispetto al 2023. Dei 614 sportelli chiusi in tutta Italia, 135 erano localizzati proprio in queste zone, mentre le nuove aperture sono state appena 34 su un totale di 108.



Dal punto di vista territoriale, sono solo 31 i comuni delle aree interne che hanno registrato l'apertura di nuove filiali bancarie, pari al 32% dei 97 comuni totali che hanno visto nascere nuovi sportelli. In queste aree si concentrano il 48,5% dei comuni italiani (3.833) e il 23,1% degli sportelli bancari attivi (4.549).



"I dati dimostrano che la desertificazione bancaria è un fatto e non un luogo comune", sottolinea Fulvio Furlan, segretario generale Uilca. "È evidente che esiste il problema dello spopolamento di certi territori, ma noi crediamo che le banche, invece di limitarsi ad adeguarsi al fenomeno, possono essere traino per invertire questa tendenza". Ma quali sono i motivi di questa rapida e inesorabile sparizione delle filiali?