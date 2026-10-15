IA, la startup ALPS nomina Brian Turnbow per lo sviluppo di data center di nuova generazione

Brian Turnbow è il nuovo technical director for AI di ALPS, la scaleup italiana che progetta, costruisce e gestisce data center ad alta intensità energetica. Ad annunciarlo è stata la stessa società nata nel 2018 in Trentino e oggi attiva in Italia, Oman, Stati Uniti e Sud America. Con la nomina di Turnbow il gruppo, che negli anni ha sviluppato infrastrutture di calcolo integrate con i sistemi energetici, si avvia a una progressiva espansione verso data center per l'intelligenza artificiale e l'high-performance computing.





Il mandato di Turnbow comprenderà la valutazione dei requisiti infrastrutturali, delle architetture e dei siti, il confronto con partner tecnologici e industriali e lo sviluppo di un modello operativo scalabile per la costruzione di data center di nuova generazione.