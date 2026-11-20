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Non più solo dog o cat sitter. Nel mondo della pet economy continuano a emergere nuovi profili professionali: dal pet detective, al wedding dog sitter, fino agli chef e ai pasticceri esperti di nutrizione animale o ai travel planner dedicati ai viaggi con animali domestici al seguito.
Il contesto socio-economico
Moda? Forse no. Il mercato infatti cresce laddove c'è la domanda e di certo l'Italia, che conta ben 53 milioni di animali domestici sparsi nelle case di 10 milioni di famiglie, la domanda non manca. Ma i nuovi mestieri che stanno emergendo sono il frutto di diversi fattori e vanno inquadrati anche come un cambiamento culturale. Gli animali da compagnia infatti vengono sempre più considerati parte integrante del nucleo familiare, al punto che circa il 20% dei proprietari, secondo la Fondazione Eurispes, valuta di destinare parte della propria eredità alla tutela del proprio animale in caso di morte. Non solo: la spesa, secondo un'indagine svolta dalla tech company Fiscozen, si sta spostando sempre più dai prodotti ai servizi, creando lo spazio per il consolidamento di figure professionali già esistenti così come per la diffusione di nuovi mestieri.
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I dati della pet economy
Questa la cornice in cui si inserisce la pet economy. Un settore che sta vivendo un vero e proprio boom con circa 27mila le imprese attive, un volume d’affari di 6,8 miliardi di euro (dati Unioncamere), in crescita soprattutto nei servizi di cura, +32% in cinque anni. Escludendo i medici veterinari, complice la recente introduzione di nuovi codici ATECO, si stimano oggi circa 18mila liberi professionisti impegnati a prendersi cura del benessere animale in un mercato in cui, secondo il Rapporto Assalco-Zoomark 2026, solo pet food e pet care valgono circa 5,3 miliardi di euro (+2,5% rispetto all’anno precedente).
I numeri delle imprese e il boom delle Partite Iva
Dall’indagine Fiscozen, che ha incrociato i dati camerali con le rilevazioni fiscali del MEF, emerge una forte spinta imprenditoriale verso i servizi di wellness e cura rispetto alla semplice vendita di prodotti: i dati di Unioncamere e InfoCamere raccontano un settore che in cui le attività nei servizi di cura sono cresciute del 90% in 10 anni, mentre le Partite Iva nel settore di riferimento “Altre attività di servizi” nel 2025 sono aumentate dell’11,1% (tra le crescite più alte registrate).
I codici ATECO
Nell’aprile 2025 poi sono stati anche introdotti nuovi codici ATECO per inquadrare meglio alcune professioni prima incluse in altre macro-categorie, tra i quali il 96.99.11 per dog e cat sitter, il 96.99.12 per la toelettatura e il 96.99.13 per l’addestramento. Codici, a oggi, utilizzati da circa 18mila Partite Iva individuali che hanno un’età media di 35 anni e che nel 40% dei casi sono donne.
I nuovi mestieri
Pur non avendo ancora codici specifici di riferimento, si sono affacciate sul mercato nuove figure professionali, che Fiscozen ha monitorato negli ultimi anni. Vediamone alcune:
Con il boom dei matrimoni pet-inclusive, si sono consolidati i Wedding dog sitter, professionisti dedicati esclusivamente a gestire il cane degli sposi durante cerimonia e ricevimento, occupandosi di accompagnarlo all'altare, gestirne lo stress lontano dalla folla e riaccompagnarlo a casa.
Una figura sempre molto richiesta è il Pet detective, una sorta di investigatore per animali smarriti che si occupa di ricercare cani e gatti scomparsi attraverso lo studio del comportamento dell'animale insieme al padrone, ricerche sul campo e con l’aiuto di cani molecolari (addestrati a riconoscere e seguire un odore specifico).
Siccome il trend dell'alimentazione sana e su misura per gli esseri umani si è trasferito anche nella ciotola, sono nati i pasticceri e chef esperti in nutrizione animale, che preparano diete fresche e bilanciate per compleanni e ricorrenze, ma anche per la quotidianità.
Discorso simile per un altro trend, il turismo pet-friendly nell’era della mobilità globale, che ha visto nascere consulenti come il Pet relocator o il Travel planner per animali, cioè organizzatori di viaggi complessi o veri e propri traslochi, gestendo pratiche sanitarie, passaporti, trasportini omologati e voli.
Infine i nuovi servizi legati più alla salute: l'allungamento della vita media di cani e gatti ha fatto esplodere la domanda di fisioterapia, idroterapia e osteopatia per il recupero post-operatorio o l'invecchiamento dell'animale. Questi terapisti sono generalmente medici veterinari e tecnici specializzati che operano in centri di riabilitazione attrezzati presenti in diverse regioni italiane.
La scelta delle nuove generazioni
"Quello della pet economy è un esempio interessante di come i cambiamenti negli stili di vita degli italiani possano dare vita a nuove opportunità di lavoro" ha commentato Enrico Mattiazzi, CEO di Fiscozen. Sempre più persone partono da un bisogno che vedono intorno a sé, trovano un modo per soddisfarlo e lo trasformano in una propria attività. È un approccio che osserviamo soprattutto tra le nuove generazioni, che sempre più spesso scelgono di non limitarsi a cercare un lavoro, ma di inventarsene uno, partendo dalle proprie passioni, competenze e dai bisogni che riconoscono nella società. La Partita IVA diventa così uno strumento per trasformare queste intuizioni in un'attività e creare valore attraverso il proprio lavoro", ha concluso.