"Quello della pet economy è un esempio interessante di come i cambiamenti negli stili di vita degli italiani possano dare vita a nuove opportunità di lavoro" ha commentato Enrico Mattiazzi, CEO di Fiscozen. Sempre più persone partono da un bisogno che vedono intorno a sé, trovano un modo per soddisfarlo e lo trasformano in una propria attività. È un approccio che osserviamo soprattutto tra le nuove generazioni, che sempre più spesso scelgono di non limitarsi a cercare un lavoro, ma di inventarsene uno, partendo dalle proprie passioni, competenze e dai bisogni che riconoscono nella società. La Partita IVA diventa così uno strumento per trasformare queste intuizioni in un'attività e creare valore attraverso il proprio lavoro", ha concluso.