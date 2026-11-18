Damigelle di tutto il mondo avvisate: è il Dog of honour la vera star dei matrimoni
Dai social ai ricevimenti più glamour, i paggetti pelosetti sono i veri protagonisti delle nozze. Un fenomeno che racconta come gli animali domestici siano diventati veri membri della famiglia
Prima c'era il paggetto. Poi nei matrimoni è arrivata la damigella d'onore. Oggi, a portare le fedi all'altare è lui, il cane di casa. O meglio, il Dog of honour. La nuova mania wedding che sta conquistando social network, wedding planner e futuri sposi trasforma il migliore amico dell'uomo nel membro più importante del corteo nuziale. Con tanto di papillon coordinato, coroncina floreale, smoking su misura e un ruolo ufficiale nella cerimonia.
Da animale domestico a membro della famiglia - Non si tratta solo di una moda da social. Per milioni di coppie, soprattutto tra Millennials e Gen Z, il cane non solo un animale domestico, ma è famiglia. È quindi naturale che partecipi anche al giorno più importante. Anzi, per molti sposi sarebbe impensabile celebrare il matrimonio senza quel compagno a quattro zampe che ha condiviso traslochi, convivenze, lockdown, vacanze e routine quotidiane. I wedding planner raccontano di richieste sempre più elaborate: c'è chi vuole il cane all'ingresso della sposa, chi gli affida le fedi e chi organizza addirittura un set fotografico dedicato.
Un business che vale oro - Come ogni tendenza che si rispetti, anche questa ha già generato un piccolo ecosistema economico. Esistono collari gioiello, smoking sartoriali, servizi di pet sitting dedicati alle cerimonie, dog handler professionisti che accompagnano gli animali durante l'evento e perfino menu nuziali pensati appositamente per gli ospiti a quattro zampe. Alcune strutture propongono pacchetti "pet-friendly wedding", mentre gli atelier stanno introducendo accessori coordinati tra sposi e animali domestici. Perché, a quanto pare, anche il cane deve essere all'altezza delle fotografie.
L'ultima frontiera del matrimonio personalizzato - A ben guardare si tratta dell'ennesima evoluzione del matrimonio "contemporaneo". C'è stato il boom dei matrimoni in spiaggia, delle cerimonie eco-friendly e delle bomboniere solidali. Ora è il turno del dog of honour. A dare ulteriore slancio al fenomeno sono Instagram, TikTok e Pinterest, dove le immagini dei piccoli paggetti pelosi, rigorosamente vestiti a festa, hanno un irresistibile potenziale virale. Della serie: qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio e... qualcosa che abbaia.