Da animale domestico a membro della famiglia - Non si tratta solo di una moda da social. Per milioni di coppie, soprattutto tra Millennials e Gen Z, il cane non solo un animale domestico, ma è famiglia. È quindi naturale che partecipi anche al giorno più importante. Anzi, per molti sposi sarebbe impensabile celebrare il matrimonio senza quel compagno a quattro zampe che ha condiviso traslochi, convivenze, lockdown, vacanze e routine quotidiane. I wedding planner raccontano di richieste sempre più elaborate: c'è chi vuole il cane all'ingresso della sposa, chi gli affida le fedi e chi organizza addirittura un set fotografico dedicato.