La scelta del Belpaese è strategica: secondo Levan Davitashvili, Ceo di Italiana Petroli (società acquisita dalla Compagnia sovrana azera, Socar), l’interesse verso il mercato italiano è il risultato di un rapporto rafforzatosi negli anni, soprattutto a partire dalla costruzione del Tap, il gasdotto Trans-Adriatico che in cinque anni (dal 2020 al 2025) ha già portato fino alle coste pugliesi 45 miliardi di metri cubi di gas provenienti dal giacimento Shah Deniz, nel settore azero del Mar Caspio. La decisione di investire nel nostro Paese, ha spiegato Davitashvili a Eunews.it, "rappresenta la logica continuazione di quanto già fatto in termini di espansione energetica, perché l’Italia non è una novità per l’Azerbaigian. È un partner commerciale molto importante. È il primo partner commerciale in termini di esportazione di risorse energetiche". Un legame che trova conferma anche nei numeri dell’interscambio energetico. "Per l’Italia, l’Azerbaigian è il secondo fornitore di gas naturale e petrolio", ha aggiunto l'amministratore delegato di Italiana Petroli, che non ha mancato di menzionare il ruolo crescente di Baku nel panorama energetico europeo dopo la crisi delle forniture russe.