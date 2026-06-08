Armenia, il partito Contratto Civile di Pashinyan vince le elezioni: "Governeremo in autonomia"

Sul piano della politica estera, Pashinyan ha confermato che l'Armenia proseguirà il riavvicinamento all'Unione europea, mantenendo al tempo stesso la partecipazione e l'adesione all'Unione economica eurasiatica (Uee) e continuando a sviluppare i rapporti con la Russia e con gli altri Stati membri dell'organizzazione. Il premier ha inoltre affermato che il voto ha confermato il sostegno popolare alla pace, allo sviluppo regionale e alla cooperazione. In risposta a una domanda rivolta da un giornalista turco, Pashinyan ha dichiarato che l'Armenia deve "istituzionalizzare la pace" con l'Azerbaigian e aprire il confine con la Turchia.