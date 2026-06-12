L'Unione Europea apre ai nei negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldova

Nel loro messaggio congiunto, Ursula von der Leyen e Antonio Costa hanno spiegato che lunedì verrà aperto il primo "cluster", ovvero il gruppo di capitoli negoziali dedicato ai principi fondamentali, definito la vera e propria spina dorsale del percorso di adesione. Secondo i due leader europei, la decisione rappresenta un riconoscimento della "determinazione, del coraggio e dell'impegno" dimostrati da Ucraina e Moldova nel portare avanti le riforme richieste dall'Unione nonostante le difficoltà affrontate. Von der Leyen e Costa hanno inoltre sottolineato che l'allargamento resta una scelta strategica per l'Europa, capace di rafforzare pace, sicurezza e prosperità in tutto il continente.