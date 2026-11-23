© Ufficio stampa | Sala immersiva
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Apre al pubblico la sala immersiva del Museo Egizio, nuova protagonista nel racconto dell'antico Egitto in museo. Un ambiente digitale situato nel piano ipogeo e parte del rinnovamento architettonico e allestitivo avviato per il bicentenario dell'Egizio nel 2024. La sala apre in un momento simbolico, ossia a 400 anni dall'arrivo al Museo della Mensa Isiaca, l'oggetto che dà inizio a un legame molto speciale tra l'Egitto e Torino.
Trenta metri lineari di ledwall lungo le pareti, sound design spazializzato e proiezioni a 360 gradi per sperimentare un nuovo linguaggio per comunicare la ricerca, ma non solo. Concepita come una macchina narrativa adattiva, la nuova sala immersiva, infatti, è stata progettata per rinnovare periodicamente i propri contenuti e per accogliere formati diversi: percorsi divulgativi, attività didattiche e partecipative, presentazioni delle campagne di scavo e dei restauri, incontri con la ricerca.
A inaugurare la nuova sala immersiva del Museo Egizio è "ECO. Paesaggi in trasformazione", il primo progetto curatoriale concepito appositamente per questo spazio: un vero e proprio viaggio alla scoperta di come il paesaggio egiziano sia cambiato nell'arco di migliaia di anni.
Nella vetrina al centro della sala, un piccolo vaso predinastico, fragile e antichissimo, rinvenuto nel sito di Hammamiya, avvia un racconto che si dispiega lungo i sei ledwall di cinque metri ciascuno per affrontare una questione centrale per i musei archeologici: il rapporto tra oggetti e il loro contesto di origine con l'obiettivo di restituire alla collezione ciò che nessuna vetrina può mostrare, ovvero il paesaggio da cui provengono.
Il titolo evoca il riverbero di mondi scomparsi: gli oggetti sono tracce che attraversano il tempo, si trasformano e arrivano a noi incomplete. La ricerca ne segue il filo, confrontandosi anche con ciò che manca, per provare a ricostruire le relazioni e le storie di cui quegli oggetti erano parte.
Eco del proprio tempo, ogni reperto è infatti il risultato di un dialogo complesso e stratificato tra esseri umani e territorio, ma il trasferimento dal luogo di origine al museo interrompe bruscamente questa relazione. L'esperienza immersiva accompagna quindi il pubblico alla scoperta di un Egitto in continua trasformazione, lontano dall'immagine immobile e senza tempo alimentata nei secoli dalle rappresentazioni di piramidi, templi e deserti. Protagonista è il paesaggio inteso non come semplice scenario naturale, ma come il risultato delle molteplici relazioni fra comunità e territorio: clima e risorse, insediamenti e attività umane, credenze e rappresentazioni simboliche. Un intreccio che, nel corso dei millenni, ha trasformato tanto l'Egitto quanto le civiltà che lo hanno abitato.
Dalle figure dipinte sul vaso, lo sguardo si allarga ai ritmi delle piene del Nilo, alle trasformazioni millenarie del Sahara, fino ai grandi cicli astronomici della Terra che influenzano il clima e le condizioni della vita. In questo intreccio di tempi e processi naturali, le comunità umane danno forma ai propri paesaggi, negoziando con la terra e con il fiume dove abitare, coltivare, seppellire i morti e celebrare i culti.
Ma la trasformazione di quei paesaggi prosegue anche con il lavoro di scavo e di ricerca. Scavando, l'archeologia modifica inevitabilmente i luoghi che cerca di conoscere. Attraverso lo studio, la documentazione e l'esposizione dei reperti, i musei contribuiscono a cambiare anche il modo in cui rappresentiamo il passato. È un lavoro di continua ricomposizione: fra testimonianze frammentarie, ipotesi e ripensamenti, la ricerca tenta di recuperare ciò che il tempo ha disperso, dando forma a immagini possibili di mondi scomparsi, mai definitive e sempre aperte a nuove interpretazioni.
Alla fine dell'esperienza, ECO riporta lo sguardo del pubblico sul piccolo vaso predinastico al centro della sala. L'oggetto è lo stesso, ma lo sguardo si è ampliato, insieme alle domande che ne derivano.
"Con ECO inauguriamo uno spazio che abbiamo immaginato affinché possa evolvere insieme alla ricerca, accogliendo nuove storie e diventando un luogo di incontro e confronto fra discipline, prospettive e persone. È forse questa l'opportunità che personalmente trovo particolarmente interessante esplorare: non soltanto continuare a conoscere i mondi che ci hanno preceduto, ma trovare, insieme al nostro pubblico, nuovi modi di interrogarci su come costruiamo la conoscenza e su come cambia anche il nostro modo di guardare e comprendere il mondo", ha dichiarato Enrico Ferraris, curatore del Museo Egizio e coordinatore del progetto scientifico di ECO.
Il dialogo fra i ledwall permette di intrecciare nello stesso spazio tempi, luoghi e prospettive differenti, dando forma a narrazioni di una complessità finora impensabile con i tradizionali strumenti museografici. Le possibilità della tecnologia e del digitale permettono inoltre un'ambiziosa sperimentazione del data-driven storytelling: interi dataset astronomici, paleoclimatici, idrologici e geomorfologici si intrecciano con testimonianze archeologiche, repertori iconografici e archivi fotografici (come le fotografie storiche delle campagne di scavo della Missione Archeologica Italiana all'inizio del secolo scorso), concorrendo alla creazione di grandi scenari dinamici.
Serie astronomiche rendono visibili decine di migliaia di anni di trasformazioni della Terra; dati satellitari e oltre 70 specie e gruppi di flora e fauna ricostruiti dalla ricerca scientifica aiutano a far riemergere un Sahara verde, attraversato da corsi d'acqua e punteggiato di laghi oggi scomparsi; quasi 500 segni iconografici, documentati su oltre 600 vasi predinastici e riuniti nello stesso spazio, fanno emergere quasi in un colpo d'occhio un intero universo di immagini, associazioni e modi di rappresentare il mondo agli albori della civiltà egizia. I dati diventano così materia stessa del racconto, determinando forme, movimenti e trasformazioni che prendono vita simultaneamente sulle pareti della sala.
Con questo nuovo progetto, il Museo non mira alla riproduzione di immagini spettacolari, né alla ricostruzione esatta di un luogo come accade in altre tipologie di esperienze immersive, ma vuole portare il pubblico dentro il lavoro che si fa all'Egizio: osservare attivamente l'oggetto, ricostruire relazioni con il paesaggio che l'ha generato, interrogare i dati, esistenti o mancanti, riconoscere i limiti di qualunque ricostruzione e infine "tornare" a osservare gli oggetti esposti con una nuova consapevolezza.
ECO porta la firma di un gruppo scientifico interdisciplinare del Museo Egizio, coordinato da Enrico Ferraris e composto da Johannes Auenmüller, Paolo Del Vesco, Federica Facchetti, Cédric Gobeil, Martina Terzoli, Federica Ugliano, Divina Centore e Tommaso Montonati. Una squadra che riunisce tutte le competenze al cuore del progetto: l'archeologia sul campo, lo studio della ceramica e della cultura materiale, la ricerca storica e archivistica, la comunicazione museale e che porta avanti i primi esperimenti sul tema avviati con "Paesaggi/Landscapes", progetto ospitato alle Gallerie d'Italia - Torino nel 2024. La realizzazione del sistema audiovisivo è a cura di Acuson, a partire dal progetto di RIBES Digilab e Robin Studio. Quest'ultimo ha curato anche l'elaborazione del racconto visivo sulla base del progetto scientifico definito dal team del Museo Egizio.