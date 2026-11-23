Eco del proprio tempo, ogni reperto è infatti il risultato di un dialogo complesso e stratificato tra esseri umani e territorio, ma il trasferimento dal luogo di origine al museo interrompe bruscamente questa relazione. L'esperienza immersiva accompagna quindi il pubblico alla scoperta di un Egitto in continua trasformazione, lontano dall'immagine immobile e senza tempo alimentata nei secoli dalle rappresentazioni di piramidi, templi e deserti. Protagonista è il paesaggio inteso non come semplice scenario naturale, ma come il risultato delle molteplici relazioni fra comunità e territorio: clima e risorse, insediamenti e attività umane, credenze e rappresentazioni simboliche. Un intreccio che, nel corso dei millenni, ha trasformato tanto l'Egitto quanto le civiltà che lo hanno abitato.