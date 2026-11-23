Dal chicken sandwich alla torta al cioccolato: New York scopre il piacere dei pasti al museo
La tendenza di inaugurare ristoranti all'interno di gallerie d'arte affonda le sue radici nel 2005. Ventuno anni fa, infatti, il primo ad aprire era stato il "The Modern" all'interno del MoMA a Manhattan
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Chicken sandwich, hamburger, rigatoni cacio e pepe, insalate dalle foglie verdi e croccanti, gamberoni alla griglia e poi, dulcis in fundo, una fetta di torta al cioccolato. Potrebbero sembrare i piatti del menù di un "semplice" ristorante, e in effetti in parte è così. Ciò che cambia e che rende le pietanze di questo menù particolarmente speciali è la location dove vengono servite: il New Museum di New York. Nella Grande Mela sta infatti spopolando una tendenza che affonda le sue radici nel 2005: quella di trasformare i musei d'arte in mete gastronomiche a sé stanti. Chi è interessato a consumare un pranzo, una merenda o una cena presso la galleria d'arte infatti non è tenuto ad acquistare il biglietto d'ingresso; al ristorante si accede da un ingresso separato.
Al New Museum apre "Oberon"
Tra gli ultimi ristoranti ad aver aperto in città all'interno di un museo c'è Oberon, inaugurato presso il New Museum of Contemporary Art. Oberon ha l'obiettivo di portare una cucina di qualità in un edificio di Manhattan noto soprattutto per le mostre di artisti del calibro di Salvador Dalí e Marcel Duchamp. All'interno del bistrot sono presenti circa 90 posti dislocati in una sala di forma ovale dotata di vetrate smerigliate che la separano dalle opere d'arte in esposizione. Massimiliano Gioni, direttore della galleria d'arte, ha affermato che "in una città piena di grandi ristoranti la concorrenza è terrificante, per cui il successo sarà riuscire a farsi strada sul mercato più ampio. Questo dà l'idea della nostra ambizione, che forse è del tutto delirante".
Come anticipato l'apertura di Oberon segue una tendenza che nella Grande Mela si sta facendo sempre più largo. La Frick Collection ha infatti aperto nel 2025 il caffè Westmoreland e la casa d'aste Sotheby's ha inagurato ad aprile il ristorante francese Marcel. E le aperture non si fermano. Per l'inizio del prossimo anno è infatti prevista l’inaugurazione nel sito PS1 del MoMA, nel Queens, del caffè franco-africano Symone.
Un modello nato più di vent'anni fa
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'idea di aprire ristoranti all'interno di musei d'arte ha radici lontane. Più precisamente, a New York, il modello di riferimento ha 21 anni e si chiama The Modern. Si tratta del ristorante sito all'interno del MoMA a Manhattan che dalla sua apertura nel 2005 ha conquistato ben due stelle Michelin.
Il segnale economico-finanziario
Molte gallerie d'arte negli Stati Uniti stanno risentendo del calo di visitatori derivante dall'onda lunga della pandemia e dei tagli ai fondi federali decisi dal presidente Donald Trump. Aprire un ristorante all'interno di un museo, quindi, potrebbe sembrare una scelta azzardata. Non è così, al contrario rappresenta un segnale di solidità finanziaria. Le attività di ristorazione, infatti, spesso lavorano in perdita per costruire il marchio e attirare i donatori. "La maggior parte di questi ristoranti più eleganti e di fascia alta nasce in musei che hanno fatto di recente grandi investimenti e hanno ottenuto lasciti o donazioni ingenti che li sosterranno", afferma Christopher Taylor, docente di hospitality all'Università di Houston.