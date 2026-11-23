Chicken sandwich, hamburger, rigatoni cacio e pepe, insalate dalle foglie verdi e croccanti, gamberoni alla griglia e poi, dulcis in fundo, una fetta di torta al cioccolato. Potrebbero sembrare i piatti del menù di un "semplice" ristorante, e in effetti in parte è così. Ciò che cambia e che rende le pietanze di questo menù particolarmente speciali è la location dove vengono servite: il New Museum di New York. Nella Grande Mela sta infatti spopolando una tendenza che affonda le sue radici nel 2005: quella di trasformare i musei d'arte in mete gastronomiche a sé stanti. Chi è interessato a consumare un pranzo, una merenda o una cena presso la galleria d'arte infatti non è tenuto ad acquistare il biglietto d'ingresso; al ristorante si accede da un ingresso separato.