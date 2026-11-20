Sarà di 9,50 euro l'importo massimo della tassa di soggiorno applicato nella strutture di maggior pregio di Venezia. Lo ha deciso oggi la Giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Tributi Michele Zuin. Venezia aveva finora mantenuto la tariffa massima di 5 euro. "Con questo provvedimento - commenta Zuin - ci allineiamo a quanto la legge consente e a quanto già applicato dalle altre grandi città turistiche. Si tratta di una scelta di equità e di responsabilità: le risorse derivanti dall'imposta di soggiorno sono fondamentali per sostenere i servizi, il decoro, la manutenzione e la qualità della vita in una città che accoglie ogni anno milioni di visitatori. L'adeguamento consente al Comune di disporre di risorse adeguate alla dimensione reale del fenomeno turistico e alle esigenze della città e dei suoi residenti".
Da Milano a Palermo: quanto si paga nelle altre città
Il primato assoluto dei rincari della tassa di soggiorno spetta a Milano, dove la tariffa tocca la soglia record di 12 euro a persona per notte, complice l'adeguamento straordinario legato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Al secondo posto si posiziona Roma, che mantiene il proprio tetto massimo storico di 10 euro a notte per l'intera durata del soggiorno fino al limite di dieci pernottamenti consecutivi. Scendendo lungo la penisola, Firenze applica un prelievo di 8 euro per notte, fermando però il conteggio al settimo giorno consecutivo di permanenza. Un caso a parte è rappresentato da Bologna, che non guarda alle stelle ma al prezzo della camera: per i 5 stelle, il cui costo supera quasi sempre i 121 euro a persona, scatta lo scaglione massimo di 7 euro a notte. A Napoli, a seguito della rimodulazione entrata in vigore a maggio 2026, pernottare in un cinque stelle comporta un esborso di 6 euro a notte per un massimo di quattordici giorni consecutivi. Più contenute risultano invece le tariffe in Sicilia con Palermo a 5 euro a notte. A Torino, nonostante gli adeguamenti tariffari introdotti ad aprile 2026, il segmento cinque stelle resta fermo a 5 euro a persona, con un tetto massimo di sette notti nell'intero anno solare.