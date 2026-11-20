Sarà di 9,50 euro l'importo massimo della tassa di soggiorno applicato nella strutture di maggior pregio di Venezia. Lo ha deciso oggi la Giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Tributi Michele Zuin. Venezia aveva finora mantenuto la tariffa massima di 5 euro. "Con questo provvedimento - commenta Zuin - ci allineiamo a quanto la legge consente e a quanto già applicato dalle altre grandi città turistiche. Si tratta di una scelta di equità e di responsabilità: le risorse derivanti dall'imposta di soggiorno sono fondamentali per sostenere i servizi, il decoro, la manutenzione e la qualità della vita in una città che accoglie ogni anno milioni di visitatori. L'adeguamento consente al Comune di disporre di risorse adeguate alla dimensione reale del fenomeno turistico e alle esigenze della città e dei suoi residenti".