La residenza si sviluppa su cinque livelli e offre ambienti pensati per una vita all'insegna del comfort e dell'esclusività. La superficie complessiva indicata è di 4.465 metri quadrati, mentre la distribuzione comprende quattro camere da letto, quattro bagni completi e tre bagni di servizio. Gli interni combinano elementi architettonici classici e finiture contemporanee. I pavimenti in quercia bianca, impreziositi da intarsi in ebano, dialogano con caminetti d'epoca e boiserie, creando un'atmosfera elegante e raffinata. La cucina rappresenta uno degli ambienti più scenografici. Al centro domina una grande isola rivestita in marmo Calacatta Gold, accompagnata da mosaici italiani e dettagli ricercati. Un ascensore interno collega i diversi livelli, sostituendo le scale che nel film facevano da sfondo ad alcune delle sequenze più memorabili. Impossibile, per gli amanti della pellicola, non ricordare Audrey Hepburn mentre intona Moon River, una delle melodie più celebri della storia del cinema.