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Una proprietà ricca di storia e fascino, tra marmi pregiati, pavimenti in quercia bianca, terrazze panoramiche e un giardino privato, entratta nell'immaginario collettivo. È il destino della casa al 169 East 71st Street, nell'Upper East Side di Manhattan, diventata una delle location più riconoscibili della storia del cinema grazie a Colazione da Tiffany, la celebre pellicola del 1961, diretta da Blake Edwards e interpretata da Audrey Hepburn, che ha trasformato questo indirizzo newyorkese in un luogo simbolo, legato per sempre alle avventure di Holly Golightly.
La storia dell'edificio è molto più antica di quella cinematografica. Progettato dall'architetto John Sexton e costruito nel 1866, l'immobile risale a un periodo in cui l'Upper East Side stava consolidando la propria reputazione come uno dei quartieri residenziali più ambiti di New York. Tra i primi proprietari figura Joseph Wallace Cremin, insegnante la cui famiglia rimase legata alla casa per diverse generazioni, fino al 1947. Successivamente, l'edificio venne suddiviso in due unità indipendenti, dando vita alla configurazione che caratterizza ancora oggi la proprietà.
La consacrazione internazionale arrivò nel 1961, quando Blake Edwards scelse questa abitazione come riferimento per la dimora di Holly Golightly. Da quel momento il suo valore simbolico è diventato parte integrante del suo fascino, trasformandola in una meta di interesse per gli appassionati di cinema e architettura. La vendita è stata curata da "The Corcoran Group", una nota azienda immobiliare statunitense di lusso, fondata a New York nel 1973. E la cifra degli 11,5 milioni di dollari è legata in parte alla memoria cinematografica, alla posizione privilegiata nell'Upper East Side e a una storia architettonica che attraversa oltre un secolo e mezzo.
La residenza si sviluppa su cinque livelli e offre ambienti pensati per una vita all'insegna del comfort e dell'esclusività. La superficie complessiva indicata è di 4.465 metri quadrati, mentre la distribuzione comprende quattro camere da letto, quattro bagni completi e tre bagni di servizio. Gli interni combinano elementi architettonici classici e finiture contemporanee. I pavimenti in quercia bianca, impreziositi da intarsi in ebano, dialogano con caminetti d'epoca e boiserie, creando un'atmosfera elegante e raffinata. La cucina rappresenta uno degli ambienti più scenografici. Al centro domina una grande isola rivestita in marmo Calacatta Gold, accompagnata da mosaici italiani e dettagli ricercati. Un ascensore interno collega i diversi livelli, sostituendo le scale che nel film facevano da sfondo ad alcune delle sequenze più memorabili. Impossibile, per gli amanti della pellicola, non ricordare Audrey Hepburn mentre intona Moon River, una delle melodie più celebri della storia del cinema.
Tra gli ambienti che contribuiscono a rendere esclusiva la proprietà spicca il bagno principale, caratterizzato da rivestimenti in marmo damascato, una cabina doccia e una vasca da immersione con finiture in nichel lucido. Anche la zona guardaroba sembra uscita da una rivista di interior design: uno spazio dedicato agli abiti e agli accessori, completato da un'area vanity pensata per il trucco e la cura personale. Il vero elemento distintivo degli spazi esterni è però la grande terrazza di 247 metri quadrati, ideale per vivere la città lontano dal ritmo frenetico delle strade di Manhattan. La proprietà comprende inoltre un giardino privato, due terrazze arretrate e un piccolo balcone in stile Giulietta, che aggiunge un ulteriore tocco romantico all'architettura dell'edificio.
Gli interni che il pubblico associa alla casa di Holly Golightly non furono effettivamente girati qui, ma ricostruiti negli studi cinematografici di Los Angeles. Il celebre letto dorato e il divano ricavato da una vasca da bagno, dunque, appartengono alla scenografia del film e non alla dotazione originale della residenza.