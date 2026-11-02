In vendita la prima casa di Amy Winehouse: è il rifugio dove nacque una leggenda

Tra vinili jazz, canzoni da scrivere e sogni ancora da realizzare, in questa casa acquistata con i primi guadagni di Frank ha preso forma una delle voci più amate del XXI secolo: quella di Amy Winehouse. Prima di diventare una star mondiale con Back to Black, Amy comprò nel 2003 la sua prima casa a Camden Town, uno dei quartieri più famosi e vivaci di Londra. Oggi quella maisonette con due camere da letto in Jeffrey's Place è tornata sul mercato attraverso l'agenzia immobiliare Foxtons a 650.000 sterline (circa 750-770 mila euro ai cambi attuali).