In vendita la prima casa di Amy Winehouse: è il rifugio dove nacque una leggenda

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L'appartamento, nel cuore di Camden, fu comprato nel 2003 con l'anticipo del suo album d'esordio e racconta gli anni più intimi dell'artista, prima della fama mondiale e del successo di "Back to Black"
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Tra vinili jazz, canzoni da scrivere e sogni ancora da realizzare, in questa casa acquistata con i primi guadagni di Frank ha preso forma una delle voci più amate del XXI secolo: quella di Amy Winehouse. Prima di diventare una star mondiale con Back to Black, Amy comprò nel 2003 la sua prima casa a Camden Town, uno dei quartieri più famosi e vivaci di Londra. Oggi quella maisonette con due camere da letto in Jeffrey's Place è tornata sul mercato attraverso l'agenzia immobiliare Foxtons a 650.000 sterline (circa 750-770 mila euro ai cambi attuali).
La storia - Per Amy non era un semplice appartamento. La cantante trascorse qui gli anni della formazione artistica, ospitando amici e musicisti per lunghe sessioni creative che contribuirono a definire il suo stile unico. Foxtons ha condiviso anche un video-tour della proprietà, definendola la prima casa acquistata dall'artista con i propri guadagni. Un luogo speciale, da cui prese il via un percorso che l'avrebbe portata al successo internazionale.
Un immobile che Amy non voleva lasciare - Dopo la morte della cantante nel 2011, la famiglia conservò a lungo l'appartamento, acquistato grazie all'anticipo ricevuto per il suo album d'esordio, Frank. Il padre Mitch Winehouse raccontò più volte quanto fosse legato a quella casa, ricordando che Amy gli aveva chiesto di non venderla mai, convinta che il successo sarebbe arrivato. Oggi quell'abitazione torna a raccontare una storia che va oltre il mercato immobiliare: quella del rifugio dove una giovane artista, lontana dai riflettori, iniziò a costruire la propria leggenda.