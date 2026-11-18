La terrazza che fa la differenza - Se gli interni impressionano per dimensioni e stile, è l'area esterna a rendere davvero unica la casa. La terrazza di circa 100 metri quadrati offre infatti uno spazio che a Manhattan rappresenta una rarità assoluta. Da qui lo sguardo spazia dall'Hudson ai grattacieli della città, trasformando ogni momento della giornata in uno spettacolo privato. Lo spazio è sufficiente per ospitare una zona pranzo, un salotto all'aperto e aree dedicate al relax, una combinazione che spiega perché gli attici con grandi terrazze siano tra gli immobili più ricercati del mercato newyorkese. L'attico è in vendita per poco meno di 7 milioni di dollari ed è affidato all'agenzia immobiliare Douglas Elliman, uno dei nomi più importanti del luxury real estate newyorkese. Anche la cucina è stata progettata senza compromessi. Il restyling ha introdotto un elegante piano in marmo bianco e una serie di elettrodomestici di fascia alta pensati per un utilizzo quasi professionale.