© sito ufficiale
© sito ufficiale
Nel cuore di New York arriva sul mercato uno degli indirizzi più esclusivi legati alla popstar: un attico con vista sull'Hudson proposto a poco meno di 7 milioni di dollari
© sito ufficiale
© sito ufficiale
Lady Gaga ha deciso di mettere in vendita il suo attico a Manhattan, una delle proprietà più esclusive legate alla popstar newyorkese. Il duplex, affacciato sul fiume Hudson e sullo skyline della città, conquista soprattutto per un dettaglio rarissimo nel mercato immobiliare di New York: una terrazza privata di circa 100 metri quadrati, un autentico lusso in una delle metropoli più popolate al mondo. Il prezzo? Quasi 7 milioni di dollari.
Un loft di lusso - L'abitazione occupa gli ultimi due piani dell'edificio e combina il fascino industriale del classico loft newyorkese con finiture contemporanee e soluzioni su misura. La residenza si sviluppa su oltre 340 metri quadrati interni, distribuiti su due livelli. Gli spazi sono pensati per esaltare luce e volume, a partire dall'ingresso a doppia altezza che conduce verso un'ampia zona living caratterizzata da soffitti che raggiungono circa 3,65 metri. A completare l'ambiente, un elegante camino a gas dal design essenziale. Le camere da letto sono tre, tre anche i bagni completi Armadiature e arredi su misura contribuiscono a dare uniformità agli ambienti e a valorizzare ogni centimetro della proprietà.
La terrazza che fa la differenza - Se gli interni impressionano per dimensioni e stile, è l'area esterna a rendere davvero unica la casa. La terrazza di circa 100 metri quadrati offre infatti uno spazio che a Manhattan rappresenta una rarità assoluta. Da qui lo sguardo spazia dall'Hudson ai grattacieli della città, trasformando ogni momento della giornata in uno spettacolo privato. Lo spazio è sufficiente per ospitare una zona pranzo, un salotto all'aperto e aree dedicate al relax, una combinazione che spiega perché gli attici con grandi terrazze siano tra gli immobili più ricercati del mercato newyorkese. L'attico è in vendita per poco meno di 7 milioni di dollari ed è affidato all'agenzia immobiliare Douglas Elliman, uno dei nomi più importanti del luxury real estate newyorkese. Anche la cucina è stata progettata senza compromessi. Il restyling ha introdotto un elegante piano in marmo bianco e una serie di elettrodomestici di fascia alta pensati per un utilizzo quasi professionale.
Molto più di una casa - Lady Gaga Nata artisticamente proprio a New York, Lady Gaga ha sempre mantenuto un legame speciale con Manhattan. Per questo l'attico rappresenta qualcosa di più di una semplice proprietà immobiliare: è uno scorcio della città che ha fatto da sfondo alla sua ascesa e, al tempo stesso, uno degli indirizzi più desiderabili per chi sogna di vivere sopra i tetti della Grande Mela.