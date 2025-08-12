Jim Carrey vende la sua villa a Los Angeles
L'attore aveva messo in vendita per la prima volta la sua casa nel quartiere Brentwood a Los Angeles nel 2023 a 28,9 milioni di dollari
Jim Carrey ha trovato un acquirente per la sua storica villa di Los Angeles, nel quartiere Brentwood. La mega proprietà, di 2 acri, è stata venduta a prezzo "scontato" per 17 milioni di dollari contro i 28,9 milioni richiesti nel 2023, quando l'attore l'aveva messa per la prima volta sul mercato.
L'accordo è arrivato dopo oltre due anni di tagli di prezzo milionari e una vendita fallita durante l'ultima stagione degli incendi in California.
Carrey aveva acquistato la casa nel 1994 per 3,8 milioni di dollari, lo stesso anno in cui uscirono tre dei suoi primi successi comici: "Ace Ventura - L'acchiappanimali", "Mask" e "Scemo & più scemo".
La casa in stile ranch è stata costruita nel 1951 e si estende su oltre 940 metri quadrati, con cinque camere da letto, un cinema in stile Art Déco, una veranda e una piscina con cascata privata. Gli spazi esterni includono un patio coperto a bordo piscina, sentieri e percorsi attraverso i giardini e una piattaforma per la meditazione in una zona appartata e alberata. All'interno della casa si trovano anche sei camini e la suite principale offre un balcone con vista sul rigoglioso giardino.
Secondo l'annuncio su Sotheby's International Realty, la proprietà comprende anche un campo da tennis, una dependance e una pool house con angolo bar.
Nell'aprile 2022 Jim Carrey aveva annunciato di considerare il ritiro dalle scene. L'attore 63enne, pareva aver deciso anche se lui stesso aveva messo le mani avanti: "Se gli angeli mi portano una qualche sceneggiatura scritta con inchiostro dorato allora potrei continuare". E gli angeli hanno fatto il loro lavoro. L'artista ha infatti ripreso il ruolo del dottor Robtnik in "Sonic 3", uscito a dicembre 2024 e dalle sue parole dell'attore appare più chiaro il significato di quell'inchiostro "dorato". "Sono tornato in questo universo perché, prima di tutto, posso interpretare un genio - ha detto in occasione della premiere del film -. E poi ho comprato un sacco di roba e francamente ho bisogno di soldi. È così".
