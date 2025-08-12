Nell'aprile 2022 Jim Carrey aveva annunciato di considerare il ritiro dalle scene. L'attore 63enne, pareva aver deciso anche se lui stesso aveva messo le mani avanti: "Se gli angeli mi portano una qualche sceneggiatura scritta con inchiostro dorato allora potrei continuare". E gli angeli hanno fatto il loro lavoro. L'artista ha infatti ripreso il ruolo del dottor Robtnik in "Sonic 3", uscito a dicembre 2024 e dalle sue parole dell'attore appare più chiaro il significato di quell'inchiostro "dorato". "Sono tornato in questo universo perché, prima di tutto, posso interpretare un genio - ha detto in occasione della premiere del film -. E poi ho comprato un sacco di roba e francamente ho bisogno di soldi. È così".