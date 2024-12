Jim Carrey ci ripensa: "Sono tornato a recitare perché... mi servivano i soldi"

Terzo capitolo della saga di successo ispirata a un celebre videogame, il film arriverà nelle nostre sale il 1° gennaio. In questo nuovo episodio Sonic, Tails e Knuckles si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo nemico: Shadow, un riccio nero con le strisce rosse simile a Sonic, rimasto ibernato e studiato per anni e con i poteri più forti di qualsiasi altra creatura dell'universo. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic dovrà stringere un'alleanza inaspettata con il Dr. Eggman per fermare Shadow e proteggere il pianeta.