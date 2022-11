Jim Carrey messo al bando dalla Russia: vietato l'ingresso ad oltre 100 canadesi

Jim Carrey compie 60 anni: i mille volti dell'istrione di Hollywood IPA 1 di 47 "The Truman Show" IPA 2 di 47 IPA 3 di 47 Al SNL nei panni di Joe Biden IPA 4 di 47 "Il Grinch" IPA 5 di 47 "Il Grinch" IPA 6 di 47 "Il rompiscatole" IPA 7 di 47 IPA 8 di 47 "Il Grinch" IPA 9 di 47 "Scemo e più scemo" IPA 10 di 47 "Scemo e più scemo" IPA 11 di 47 "Ace Ventura - L'acchiappanimali" IPA 12 di 47 IPA 13 di 47 "Scemo e più scemo" IPA 14 di 47 "Ace Ventura - L'acchiappanimali" IPA 15 di 47 "Scemo e più scemo" IPA 16 di 47 "Number 23" IPA 17 di 47 "Ace Ventura - L'acchiappanimali" IPA 18 di 47 "The Truman Show" IPA 19 di 47 "Colpo di fulmine - Il mago della truffa" IPA 20 di 47 "Colpo di fulmine - Il mago della truffa" IPA 21 di 47 "Sonic - Il film 2" IPA 22 di 47 "Sonic - Il film 2" IPA 23 di 47 "Bugiardo bugiardo" IPA 24 di 47 "Bugiardo bugiardo" IPA 25 di 47 "Bugiardo bugiardo" IPA 26 di 47 "The Truman Show" IPA 27 di 47 "The Truman Show" IPA 28 di 47 "The Truman Show" IPA 29 di 47 IPA 30 di 47 IPA 31 di 47 IPA 32 di 47 IPA 33 di 47 IPA 34 di 47 IPA 35 di 47 IPA 36 di 47 IPA 37 di 47 IPA 38 di 47 IPA 39 di 47 IPA 40 di 47 IPA 41 di 47 IPA 42 di 47 IPA 43 di 47 IPA 44 di 47 "Batman forever" IPA 45 di 47 IPA 46 di 47 IPA 47 di 47 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Sulla base della reciprocità, l'ingresso è chiuso a 100 cittadini del Canada. Tra loro ci sono alti funzionari, uomini d'affari, attivisti, media e strutture finanziarie", continua la nota. Il ministero ha pubblicato l'elenco di 100 nomi, tra i quali figurano, oltre a Jim Carrey e il nipote di Stepan Bandera - Caroline Xavier, capo dell’Autorità per la sicurezza delle comunicazioni del Canada, il politico ed ex procuratore generale Peter McKay, diversi dirigenti di Volatus Aerospace e altri cittadini canadesi.



Pochi mesi fa altri due attori, Sean Penn e Ben Stiller, sono apparsi su una lista di persone che la Russia ha deciso di bandire. “Le azioni ostili delle autorità americane, (...) un approccio russofobico, che distrugge i legami bilaterali e incrina le tensioni tra la Russia e gli Stati Uniti, continueranno a essere rigidamente respinte”, aveva commentato il ministro.

I due attori sono tra i nomi dei personaggi famosi che più si sono impegnati a favore dell'Ucraina.

Tra i big del mondo dello spettacolo, Penn è stato quello che sin dal primo momento si è messo in gioco, prima andando nel Paese per girare le immagini per un documentario sull'invasione russa, e poi aiutando i rifugiati in Polonia. Infine, via Twitter, lanciando un'idea per risolvere il conflitto: se qualche miliardario fosse disposto a tirar fuori i soldi per comprare due squadroni di F-15 o F-16 (per un totale di 12 aerei) da dare all'esercito ucraino, ha detto il regista, la guerra potrebbe finire rapidamente.



Nella lunga lista di star che non possono entrare in Russia ci sono anche Morgan Freeman, Mark Zuckerberg, Hilary Clinton e Alexandria Ocasio-Cortez tra gli altri.

Stiller, dal canto suo, ha fatto visita ai rifugiati ucraini in Polonia a giugno, prima di dirigersi a Kiev e trascorrere del tempo con il presidente.