Jim Carrey pensa al ritiro dal cinema: "Ho fatto abbastanza"

Jim Carrey si prende una pausa.

E questa volta sembra fare sul serio. Anzi, a domanda diretta ha risposto proprio che è "piuttosto serio". Parlando in un'intervista con Kit Hoover di Access Hollywood per il lancio del suo nuovo film "Sonic the Hedgehog 2", a un certo punto l'attore si è lasciato andare e ha detto che sta seriamente pensando di ritirarsi: "Mi sembra - e questa è una cosa che non sentirai mai dire da una celebrità - mi sembra di avere abbastanza. Ho fatto abbastanza. Io sono abbastanza ".