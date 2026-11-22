L'asta - Le pagine, che presentano modifiche autografe apportate da Dylan ai testi, saranno messe all'asta insieme a una registrazione del 1963 in cui il cantante suona la chitarra proprio nell'appartamento dei McKenzie. I cimeli, di cui Sotheby's non ha rivelato il nome del venditore, fanno parte dell'asta Rock & Pop a New York, aperta alle offerte dal 2 al 15 dicembre. Secondo Steven Jenkins, direttore senior del Bob Dylan Center, un archivio e spazio culturale dedicato Dylan a Tulsa, in Oklahoma, le modifiche testimoniano la tendenza del musicista a rivedere e riscrivere continuamente le proprie canzoni, un'abitudine che si è accentuata con il passare degli anni. "Le canzoni non restano mai immobili", ha osservato Jenkins. "Sono testi che respirano, e Dylan non ha mai esitato a rimetterci mano, anche a distanza di tempo"