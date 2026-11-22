All'asta da Sotheby's i manoscritti di due canzoni di Bob Dylan
I testi sono bozze di Master of Wars e Subterranean Homesick Blues, creati prima delle registrazioni, rispettivamente nel 1963 e 1965. La stima complessiva è fino a un milione di dollari
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I manoscritti autografi di due celebri canzoni di Bob Dylan saranno messi all'asta da Sotheby's con una stima complessiva fino a un milione di dollari. I testi sono bozze di Master of Wars e Subterranean Homesick Blues, creati prima delle registrazioni, rispettivamente nel 1963 e 1965.
Un pezzo di storia - I fogli di carta, su uno dei quali Dylan ha lasciato anche un disegnino di un uomo con una chitarra, erano appartenuti a Mac e Eve McKenzie, amici del cantante che gli avevano permesso di usare il loro appartamento quando si trovava a Manhattan. Bob Dylan attraversava un periodo di vita da nomade quando Marjorie, la moglie di Woody Guthrie, gli presentò la coppia che abitava sulla West 28th Street, non lontano dal Chelsea Hotel. Come racconta Anthony Scaduto nella biografia Bob Dylan, nel 1961 il musicista si presentò un giorno nell'appartamento dei McKenzie e finì per restarci per tre mesi. "Non si discusse mai del fatto che sarebbe rimasto, non ci furono suppliche né tentativi di convincerci", raccontò Eve McKenzie a Scaduto: "Come sia successo, non sono mai riuscita a spiegarmelo".
L'asta - Le pagine, che presentano modifiche autografe apportate da Dylan ai testi, saranno messe all'asta insieme a una registrazione del 1963 in cui il cantante suona la chitarra proprio nell'appartamento dei McKenzie. I cimeli, di cui Sotheby's non ha rivelato il nome del venditore, fanno parte dell'asta Rock & Pop a New York, aperta alle offerte dal 2 al 15 dicembre. Secondo Steven Jenkins, direttore senior del Bob Dylan Center, un archivio e spazio culturale dedicato Dylan a Tulsa, in Oklahoma, le modifiche testimoniano la tendenza del musicista a rivedere e riscrivere continuamente le proprie canzoni, un'abitudine che si è accentuata con il passare degli anni. "Le canzoni non restano mai immobili", ha osservato Jenkins. "Sono testi che respirano, e Dylan non ha mai esitato a rimetterci mano, anche a distanza di tempo"