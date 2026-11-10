Il documento è l'unica versione finale autografa del discorso di cui si conosca l'esistenza e la stima di Christie's lo include tra quelle finora riservate a rarissime copie dei documenti su cui è stata fondata la democrazia americana. Il manoscritto, che si credeva perduto da oltre sessant'anni, è riemerso da un cassetto della scrivania di Edward T. Clayton, un ex collaboratore di King. A metterlo in vendita è stata la vedova, Xernona Clayton, che destinerà il ricavato al King Center di Atlanta e ad altre iniziative filantropiche di sua scelta. Il manoscritto di sette pagine scritte a mano con inchiostro blu, ancora segnate nell'angolo superiore sinistro dall'impronta arrugginita di una graffetta è un documento dall'aspetto modesto, ma di straordinario valore storico. "È il più importante che abbia mai avuto l'onore di maneggiare", ha dichiarato Peter Klarnet, specialista di Christie's, raccontando di essere rimasto sbalordito quando lo ha visto per la prima volta.