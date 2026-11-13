Dipinto degli anni '30 ritrovato nascosto in un armadio a New York dopo 40 anni
La tela realizzata nel 1930 dalla celebre artista americana è riemersa durante la pulizia dell'appartamento di una donna nell'East Village di Manhattan
"Near Abiquiu, New Mexico I" di Georgia O'Keeffe per Christie's © sito ufficiale
Era stato nascosto in un armadio di Manhattan per paura che lo rubassero ed è rimasto lì per oltre quarant'anni. Protagonista della scoperta è un dipinto di Georgia O'Keeffe, una delle più importanti artiste americane del Novecento. L'opera, intitolata Near Abiquiu, New Mexico I e realizzata nel 1930, è stata ritrovata da una donna mentre riordinava e svuotava l'appartamento della zia defunta, nell'East Village di New York. Una scoperta sorprendente, soprattutto considerando che il quadro era conosciuto da storici dell'arte e curatori soltanto attraverso una fotografia d'epoca scattata nel 1931. Per decenni, infatti, nessuno aveva più avuto modo di vedere direttamente la tela, rimasta lontana dagli occhi del pubblico e degli esperti.
La storia dell'opera è legata a un regalo speciale. Il dipinto era stato acquistato nel 1963 per 3.800 dollari, con l'intenzione di donarlo a una diplomatica americana in occasione della sua laurea. Successivamente, la proprietaria aveva deciso di conservarlo nell'armadio, temendo che potesse essere rubato. Una precauzione che ha finito per trasformare il quadro in un'opera praticamente invisibile per oltre quarant'anni. Il tempo è passato, mentre la tela rimaneva custodita in casa, senza che il suo valore storico e artistico potesse essere pienamente riconosciuto. Soltanto dopo la morte della proprietaria e durante le operazioni di sistemazione dell'appartamento è avvenuto il ritrovamento.
Al di là della singolare vicenda della riscoperta, Near Abiquiu, New Mexico I riveste un particolare interesse anche dal punto di vista artistico. Il dipinto costituisce infatti il primo capitolo di una serie di tre paesaggi dedicati al Lobo Peak, nell'area del Taos Pueblo, nel Nuovo Messico. Georgia O'Keeffe aveva iniziato a esplorare questi territori dopo il suo primo soggiorno nella regione, dando vita a una produzione profondamente influenzata dai paesaggi del Sud-Ovest americano. La tela del 1930 anticipa le altre due versioni della composizione: la seconda, realizzata nello stesso anno e conservata al Metropolitan Museum of Art di New York dal 1963, e una terza variante del 1931. Quest'ultima aveva già attirato l'attenzione del mercato internazionale dell'arte: nel 2018, infatti, era stata venduta da Christie's per 8,41 milioni di dollari. Un precedente che contribuisce ad accrescere l'interesse intorno all'opera appena ritrovata.
Sarà venduto da Christie's
Adesso per Near Abiquiu, New Mexico I si apre una nuova fase. Il quadro sarà uno dei protagonisti della 20th Century Evening Sale organizzata da Christie's il prossimo 17 novembre. La stima indicata per l'opera è di almeno 3 milioni di dollari, una cifra che potrebbe attirare l'attenzione di collezionisti e investitori internazionali. Il confronto con il risultato ottenuto nel 2018 dalla terza versione della serie rende ancora più interessante l'appuntamento con l'asta.