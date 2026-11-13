Dipinto degli anni '30 ritrovato nascosto in un armadio a New York dopo 40 anni

Era stato nascosto in un armadio di Manhattan per paura che lo rubassero ed è rimasto lì per oltre quarant'anni. Protagonista della scoperta è un dipinto di Georgia O'Keeffe, una delle più importanti artiste americane del Novecento. L'opera, intitolata Near Abiquiu, New Mexico I e realizzata nel 1930, è stata ritrovata da una donna mentre riordinava e svuotava l'appartamento della zia defunta, nell'East Village di New York. Una scoperta sorprendente, soprattutto considerando che il quadro era conosciuto da storici dell'arte e curatori soltanto attraverso una fotografia d'epoca scattata nel 1931. Per decenni, infatti, nessuno aveva più avuto modo di vedere direttamente la tela, rimasta lontana dagli occhi del pubblico e degli esperti.