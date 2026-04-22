Cosa ci faceva un frammento dell'Iliade di Omero all'interno di una mummia di epoca greco-romana rinvenuta negli scavi di un sito archeologico in Egitto? Aveva forse un significato simbolico? O forse uno più religioso legato al culto dei morti? Interrogativi che si sono posti gli archeologi dell'Istituto del Vicino Oriente Antico (IPOA) della Facoltà di Filologia e Comunicazione dell'Università di Barcellona, impegnati negli studi sul ritrovamento, tra novembre e dicembre 2025, del primo testo letterario greco documentato in un'imbalsamazione romana di circa 1.600 anni fa, nella città egiziana di al Bahnasa, l'antica Ossirinco. Si era pensato, in particolare, a un testo destinato ad accompagnare il defunto nel suo viaggio nell'aldilà. A risolvere il giallo Gianluca Miniaci, egittologo dell'Università di Pisa: "E' un 'semplice' elemento funzionale alla mummificazione".