Antico Egitto, il segreto dell'"immortalità" delle mummie? Cera d'api, olio di cedro e bitume

Svelati gli ingredienti, che, mescolati in balsami e unguenti, secondo ricette specifiche per trattare le diverse parti del corpo dei defunti, servivano all'imbalsamazione

Mescolati in balsami e unguenti, secondo ricette specifiche per trattare le diverse parti del corpo dei defunti, questi prodotti venivano importati da tutto il Mediterraneo, dall'Africa tropicale e dal Sud-est asiatico. A distanza di oltre 2.600 anni riemergono da un antico laboratorio di imbalsamazione scoperto a Saqqara e risalente alla 26ma dinastia (664-525 a.C.): al suo interno ben 31 recipienti di ceramica con residui delle sostanze in essi contenute e iscrizioni che ne riportavano il nome e le istruzioni per l'uso. Lo studio dei reperti, che riscrive le nostre conoscenze sulla chimica della mummificazione, è pubblicato su Nature da un team internazionale a cui partecipa anche l'Università di Torino, sotto la guida dell'Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera e dell'Università di Tubinga, in collaborazione con il Centro nazionale di ricerca del Cairo.

"Conoscevamo il nome di molti di questi ingredienti per l'imbalsamazione fin da quando sono state decifrate le antiche scritture egizie, ma finora potevamo solo immaginare quali sostanze ci fossero dietro a ciascun nome", commenta Susanne Beck dell'Università di Tubinga.

La scoperta del laboratorio di Saqqara, avvenuta nel 2016 vicino alla piramide di Unas, ha rappresentato una svolta e ha riservato agli archeologi molte sorprese. Ad esempio si è scoperto che la sostanza che gli egizi chiamavano 'antiu', e che solitamente veniva tradotta come mirra, è in realtà una miscela di ingredienti (come olio di cedro, ginepro e grassi di origine animale) che i ricercatori sono riusciti a separare con l'aiuto di tecniche quali la gascromatografia e la spettrometria di massa.

Il confronto delle sostanze identificate con le iscrizioni sui recipienti ha consentito per la prima volta di determinare esattamente quali ingredienti sono stati utilizzati per imbalsamare specifiche parti del corpo. La resina di pistacchio e l'olio di ricino, ad esempio, venivano impiegati solo per la testa del defunto, mentre altre miscele venivano usate per lavare il corpo o ammorbidire la pelle.

"Ciò che ci ha davvero sorpreso è che la maggior parte delle sostanze usate per l'imbalsamazione non proveniva dall'Egitto", afferma l'archeologo dell'Università di Monaco Philipp Stockhammer, che ha finanziato la ricerca con lo Starting Grant ricevuto dal Consiglio europeo della ricerca (Erc). "Alcuni ingredienti sono stati importati dalla regione del Mediterraneo e persino dall'Africa tropicale e dal Sud-est asiatico", ha sottolineato.

Oltre alla resina di pistacchio, all'olio di cedro e al bitume (tutti probabilmente provenienti dal Levante), i ricercatori hanno trovato anche residui di gomma damar e resina di elemi: queste due sostanze, in particolare, mostrano come i rapporti commerciali fossero globalizzati già quasi 3.000 anni fa. "La mummificazione egiziana ha probabilmente svolto un ruolo importante nella nascita dei primi network globali", afferma Maxime Rageot dell'Università di Tubinga.

"Grazie a tutte le iscrizioni sui vasi - conclude Stockhammer - in futuro saremo in grado di decifrare ulteriormente il vocabolario dell'antica chimica egizia che fino a oggi non comprendevamo a sufficienza".