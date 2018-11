Egitto, dalla necropoli riemergono rare mummie di gatti e scarabei "in ottimo stato di conservazione"

Egitto, a Saqqara nuova scoperta di mummie di gatti e scarabei Afp 1 di 15 Afp 2 di 15 Afp 3 di 15 Afp 4 di 15 Afp 5 di 15 Afp 6 di 15 Afp 7 di 15 Afp 8 di 15 Afp 9 di 15 Afp 10 di 15 Afp 11 di 15 Afp 12 di 15 Afp 13 di 15 Afp 14 di 15 Afp 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono in tutto sette le tombe rupestri di Antico e Nuovo Regno che successivamente, in Epoca Tarda, furono riutilizzate per deporre mummie di gatti, serpenti, coccodrilli e addirittura scarabei, donate come ex voto agli dei. Oltre 200 gli animali imbalsamati, compresi i gatti stretti in bende o inseriti in statuette di legno dorato. "Due grandi mummie di scarabei" - continua la nota del ministero - sono state rinvenute in "sarcofago rettangolare di calcare", avvolte nel lino e "in un ottimo stato di conservazione".



A Saqqara la missione ha scoperto tre tombe del Nuovo Regno usate come "necropoli di gatti". Sono state dissotterrate "decine di mummie di gatto assieme a cento statue lignee dorate" raffiguranti i felini adorati dagli antichi egizi. E' stata trovata anche una statuetta in bronzo dedicata a Bastet, la divinità con sembianze di gatto.



Sono state riportate alla luce, infine, anche statuette lignee dorate di un leone, di una mucca e un falcone.