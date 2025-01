In mongolfiera per ammirare 5 spettacolari meraviglie architettoniche e naturali

CAPPADOCIA, TURCHIA - L'erosione della lava e della cenere emessa dai vulcani inattivi ha creato una delle regioni più spettacolari del mondo, la Cappadocia. In Turchia centrale, a 300 chilometri dalla capitale, questa destinazione è una combinazione di città collegate da tunnel di roccia e valli di formazioni coniche chiamate "camini delle fate". Il giro in mongolfiera prenotato sulla piattaforma Civitatis permette di sorvolare le valli dei Piccioni, di Zemi, dell'Amore e dei Monaci di Pasaba, solo per citarne alcune, che fanno parte del Parco Nazionale di Göreme e dove i camini raggiungono i 15 metri di altezza. Inoltre, se il vento è favorevole, si possono esplorare chiese rupestri e grotte trogloditiche. Se la Cappadocia è già un luogo che sembra uscito da una "favola", ora immaginate di osservare l'alba mentre dipinge il paesaggio di arancione e rosa. Per brindare all'esperienza, i passeggeri vengono coccolati con un bicchiere di champagne e un certificato di volo.



LUXOR, EGITTO - La Valle dei Re, considerata la "porta dell'aldilà" dei faraoni dell'antico Egitto, è lo scenario perfetto per uno spettacolare volo in mongolfiera all'alba. Non appena compaiono i primi raggi di sole, è il momento di salire sulla cesta e lasciarsi trasportare dal vento per un'ora verso il tempio funerario della regina Hatshepsut, un complesso monumentale di altari che si erge tra le rive del Nilo e il deserto, dedicato ad Anubi, dio della morte, Hathor, dea della fertilità, Amun, re degli dei, e Ra, dio del sole. È inoltre possibile galleggiare nell’aria sui Colossi di Memnon, scolpiti nella quarzite, e sul tanto fotografato Tempio di Medinet Habu, monumento funerario dedicato a Ramses III, dove i suoi trofei di guerra si trovano tra statue, colonne e rilievi che diventano un lento e dolce preludio alla discesa.



MARRAKECH, MAROCCO - Lontano dalla trafficata medina di Marrakech, questo volo nel cielo marocchino inizia con un giro in fuoristrada che vi porterà nello scenario lunare del deserto di Jbilets, situato a nord della "città rossa". Mentre i palloni vengono gonfiati, lo spettacolo dei tessuti colorati che si alzano è unico. Inizia poi una dolce danza ascensionale che permette di ammirare a volo d'uccello formazioni rocciose, sterminate terre aride e - se il volo si svolge in inverno - le cime innevate delle montagne dell'Atlante.