Demo day: Lventure Group presenta le sei startup accelerate in luiss enlabs

Giunto alla sua XVIIIª edizione, LUISS EnLabs ha accelerato dal 2013 ad oggi più di 120 startup digitali che hanno creato oltre 1.500 nuovi posti di lavoro. Le partecipate di LVenture Group hanno raccolto 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro investiti direttamente dalla società.

"L’approccio Full Stack con cui investiamo nelle startup che acceleriamo, con follow-on nelle fasi successive e supporto in tutti gli aspetti di sviluppo del business, aumenta il loro tasso di successo, con opportunità di importanti ritorni per nostri i co-investitori. Il ruolo degli acceleratori nella creazione di nuova impresa e nella formazione di una nuova generazione di imprenditori è oggi fondamentale per rilanciare il nostro Paese in una “entrepreneurship nation”, che supporti i talenti a sviluppare il loro potenziale", ha affermato Luigi Capello, CEO di LVenture Group.

Sono sei le nuove startup del portafoglio di LVenture Group presentate in modalità virtuale a una platea di investitori, con soluzioni innovative che intercettano nuovi bisogni nel campo della gestione dei contenuti online, dell’education, dell’organizzazione del lavoro, della sostenibilità: Climbo, Futura, Mechanika.parts, Ristocall, This Unique, Wetacoo.

"Gli investimenti pre-seed di LVenture sono sempre più focalizzati su startup in grado di intercettare i cambiamenti nel processo di trasformazione digitale in atto e di anticipare soluzioni alle problematiche del futuro. Le startup che oggi presentiamo hanno centrato obiettivi importanti di crescita, in alcuni casi realizzando in cinque mesi i risultati previsti originariamente in un anno, grazie all’ottimo lavoro svolto dal team di LVenture e dal network di partner, mentor e advisor, vero valore aggiunto del nostro Programma", ha affermato Giulio Montoli, Head of Acceleration di LVenture Group.