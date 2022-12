"Tgcom24Tour", "Formazione e territorio, prospettive per il 2023": Paolo Liguori intervista Stefano Bonaccini, Matteo Lepore e Giovanni Molari

La qualità della vita - La provincia di Bologna è al primo posto per la qualità della vita nella classifica annuale stilata dal "Sole 24Ore". Non solo. C'è anche una fortissima domanda per l'ateneo della città. "L'Università di Bologna in questi anni ha costruito un'offerta formativa molto ampia. Qui ci sono tutti i principali ambiti disciplinari su cui si può studiare. Inoltre, si tratta di un'università moto accogliente in tema di diritto allo studio e molto integrata con la città. È poi all'avanguardia per quanto riguarda la ricerca. Per tutto questo, risulta molto appetibile", spiega Molari.

"La prima posizione per la qualità della vita per noi è una conferma, l'abbiamo raggiunta cinque volte dal 2000. Molte persone scelgono Bologna come luogo di vita proprio per questo motivo. Lavoriamo affinché nessuno rimanga indietro. Inoltre, abbiamo il quarto Supercomputer al mondo, abbiamo una grande responsabilità: essere la città che gestisce i dati in Italia", dice Lepore.

Relazione Università e imprese - "Abbiamo lavorato molto per fare sistema con tutti gli attori del territorio perché credo che questo porti valore aggiunto a tutti. Proprio recentemente, il governo ha investito molto sulla relazione università-imprese, emanando un bando per 5mila posizioni di dottorato. L'ateneo di Bologna ha coperto tutte le 200 borse che aveva a disposizione grazie al grande impegno di tutta la realtà territoriale e delle aziende. È stato un bellissimo messaggio, questa è la direzione nella quale dobbiamo andare nei prossimi anni. Solo dove università e impresa viaggiano insieme si possono raggiungere gli obiettivi che il Pnrr ha indicato", sottolinea il rettore dell'Università di Bologna. "La nostra forza per il futuro è il pluralismo. Il nostro è un territorio attrattivo perché mette assieme formazione, qualità della vita e connessioni", aggiunge il sindaco di Bologna.

L'accoglienza di Bologna - "Bologna è un esempio dal punto di vista dell'accoglienza. Abbiamo l'unica università pubblica in Italia che ha visto un aumento nelle iscrizioni (+4%, mentre nelle altre città diminuiscono (-3%)), abbiamo una disoccupazione al 3,9%. Siamo una città rifugio per molti italiani, - giovani e meno giovani -, che vengono per studiare, lavorare e curarsi. Siamo una città giovane. Tuttavia, abbiamo bisogno di maggiori risorse per gli studentati perché da soli il comune e l'università non possono fare il welfare studentesco di mezza Italia", commenta ancora il primo cittadino.

"Stiamo cercando di accompagnare una regione molto solida e forte, che cerca di rendersi competitiva - dichiara Bonaccini -. Dobbiamo farlo puntando sul tema dei saperi: università, scuola, formazione e digitale. Tra poche settimane, approveremo una legge regionale sull'attrattività dei talenti. Speriamo di poter attrarre cervelli da fuori regione e anche dall’estero".