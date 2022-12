"Tgcom24Tour", martedì la nona tappa a Bologna

Mercoledì 13 dicembre, nel Salone del Podestà a Palazzo Re Enzo, si terranno due tavole rotonde dalla durata di 45 minuti circa, che verranno trasmesse in streaming sul sito e in diretta sul Canale 51.

Le tavole rotonde e gli ospiti - Alle 10, si terrà la prima tavola rotonda, dal titolo "Formazione e territorio, prospettive per il 2023. Paolo Liguori dialoga con Stefano Bonaccini, Matteo Lepore e il rettore dell'Università di Bologna". Gli ospiti dell'appuntamento, moderato da Paolo Liguori, saranno, appunto, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna; Matteo Lepore, sindaco di Bologna, e Giovanni Molari, rettore dell'Università di Bologna.

La tappa di Bologna si concluderà alle 14.30 con la seconda tavola rotonda dal titolo "Energia e inflazione, lo scenario competitivo delle imprese". Ospiti dell'appuntamento, moderato da Dario Donato: Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Giovanni Gigliotti, amministratore delegato Unisalute; Mario Cifiello, presidente Coop Alleanza 3.0; Nicola Bertinelli, presidente Consorzio Parmigiano Reggiano; Davide Cassani, presidente APT Servizi S.r.l; Dino Passeri, direttore generale Distretti Ecologici; Giacomo Accinelli, Agronomo Consorzio Patata Italiana; professor Giovanni Scapagnini (Lacote).

Come seguire "Tgcom24Tour" - Le tavole rotonde verranno trasmesse in streaming sui nostri siti e canali social, nonché in diretta sul canale 51. Inoltre, nel nostro speciale dedicato saranno disponibili contenuti, video-interviste e approfondimenti legati alla tappa. L'appuntamento sarà raccontato anche all'interno degli spazi dedicati alle notizie nelle radio del Gruppo Mediaset. Sabato 17 dicembre, alle ore 16.30, sarà possibile rivedere i momenti principali dell'evento sul canale tv di Tgcom24 nella rubrica dedicata al tour.