"Tgcom24Tour", il Salone del Podestà a Palazzo Re Enzo: scopri la location della tappa a Bologna

Palazzo Re Enzo - Nel centro della Bologna Medievale sorge Palazzo Re Enzo, da sempre il cuore delle attività economiche e sociali della città. Nel 1200, il Comune di Bologna espropria numerosi edifici per creare l'odierna Piazza Maggiore e costruisce il primo complesso di palazzi adibiti appositamente a svolgere funzioni pubbliche: il Palazzo del Podestà, di Re Enzo e del Capitano del Popolo. Palazzo Re Enzo viene costruito tra il 1244 e il 1246 come ampliamento degli edifici comunali. Appena tre anni più tardi diviene la "residenza" del Re prigioniero della Battaglia di Fossalta, a cui il Palazzo deve il suo nome: Re Enzo di Sardegna, figlio di Federico II, che vi trascorre i successivi ventitré anni, fino alla morte (1272).

Immerso nell'atmosfera magica di Piazza Maggiore, Palazzo Re Enzo coniuga oggi il fascino del passato con la tecnologia più avanzata, ospitando congressi, convention, iniziative culturali, meeting aziendali, mostre ed esposizioni.

Salone del Podestà - Dalla loggia, percorrendo un passaggio coperto, si accede, attraverso un maestoso portone di legno massiccio, al Salone del Podestà. Il grande Salone, un tempo aula di giustizia, venne utilizzato dal 1581 al 1767 come Teatro Pubblico (dove, nel 1616, andò in scena la seconda versione dell'Euridice) e, in seguito, come campo di gioco del pallone.