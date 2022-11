"Tgcom24Tour", il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio: scopri la location della tappa a Firenze

Nella cornice di Palazzo Vecchio, sono a disposizione ben dieci sale, sia facenti parte degli ambienti museali che di altri spazi interni, così come due dei tre cortili. Questi ambienti offrono un ambito di particolare prestigio per mostre, convegni, iniziative ed eventi occasionali in generale. Il Salone dei Cinquecento fa parte di queste ed è la sala più grande e importante di tutto il palazzo, un ambiente che nella storia della città e della nazione ha avuto un ruolo determinante, avendo ospitato la camera dei deputati nel periodo di Firenze capitale e il consiglio dei Cinquecento al tempo della Repubblica di Savonarola (che lo fece costruire).

Il Salone, imponente per dimensioni e altezza, è arricchito dal magnifico soffitto a cassettoni, dalle statue in marmo opera, tra gli altri, di Michelangelo e del Giambologna e dalle pareti affrescate dal Vasari. Oggi è utilizzato anche per accogliere conferenze ed eventi di grande rilievo.

Palazzo Vecchio - Palazzo Vecchio è il monumento simbolo della città e, da oltre sette secoli, sede del suo governo. Reca testimonianze straordinarie di tutte le fasi salienti della storia e dell'arte di Firenze. Dai resti del teatro di età romana conservati nel sottosuolo si passa ai sontuosi ambienti dei quartieri monumentali decorati da celebri artisti del XV e XVI secolo, per giungere infine agli spettacolari affacci panoramici del camminamento di ronda e della torre. Tra i capolavori presenti nell'edificio la Giuditta di Donatello, le pitture di Bronzino nella Cappella di Eleonora e il Genio della Vittoria di Michelangelo.