Filippo, la tua storia dimostra che la distrofia muscolare non ti ha impedito di inseguire il tuo sogno. Quando è nato il tuo amore per i viaggi?

Fin da quando ero piccolo i miei genitori hanno spronato me e mia sorella a viaggiare e ci siamo spostati in Italia, ma anche in Europa. Devo dire grazie alla mia famiglia, perché nonostante tutte le difficoltà che si possono incontrare, dato che viaggiare con una carrozzina non è sempre facile, non hanno mai rinunciato a farlo, insegnandomi che la disabilità non deve rappresentare un limite.



Hai raccontato che Venezia è stata la tua "palestra" di autonomia. Cosa ti ha insegnato studiare in una città non semplice?

Fino ai diciotto anni ho viaggiato sempre con mia mamma o mio papà. Finito il liceo, ho iniziato l'università a Venezia, dove studio Conservazione e Gestione dei Beni culturali e lì ho acquistato la mia indipendenza: ora mi muovo completamente da solo: da casa a Vittorio Veneto, nel Trevigiano, raggiungo la stazione, poi prendo i vaporetti. Tutto in completa autonomia. Riuscire a incastrare gli orari delle lezioni con la logistica della città mi ha dato una consapevolezza nuova. Posso dire che è stata una palestra perché ho cominciato ad affrontare gli ostacoli da solo, ho trovato soluzioni alle difficoltà che si presentavano negli spostamenti, mentre prima ci pensavano i miei genitori. È stata la prima esperienza da solo e senza nessuno accanto. Venezia da questo punto di vista non è una città semplice, ma i servizi ci sono e io riesco a girare gran parte della città.