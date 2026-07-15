Più che un social è un "slow-cial", una piattaforma consacrata alla lentezza che rimette in discussione la spasmodica ricerca di immediatezza e velocità a cui internet ci ha abituato. Roost non vuole essere una piattaforma concorrente dei ben più celebri X o Instagram, per citarne solo alcuni, ma piuttosto un'alternativa che punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza, invece che in tempo reale come i competitor. La crescita della piattaforma, arrivata in pochi giorni a 300mila iscritti, è forse un ulteriore segnale della voglia ritornare a quella "vita lenta" che spopola, soprattutto tra le generazioni di nativi digitati, proprio sui social network.
Come funziona
Una volta iscritti, si scelgono quattro uccelli da aggiungere alla propria colonia, ognuno dei quali consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri, come lumache o tartarughe. La piattaforma integra impostazioni predefinite orientate alla tutela della privacy e offre una funzione per lo scambio di messaggi con corrispondenti anonimi.
Una crescita lampo
Fino a qualche giorno fa Roost aveva soltanto 10mila utenti. La crescita esponenziale, come riporta Techcrunch, è stata innescata da un post pubblicato su Threads in cui un utente descriveva l'utilizzo del "slow-cial" (dall'unione di "slow" e "social") da parte della figlia per comunicare con i coetanei impiegando l'inglese elisabettiano. I dati indicano un'adozione particolarmente elevata tra gli adolescenti, una tendenza verso forme di interazione digitale basate sulla cosiddetta "gratificazione ritardata".
L'idea alla base di Roost
Il progetto è stato realizzato da Logan Mendelsohn, product manager per la sicurezza presso Ticketmaster, secondo cui l'obiettivo di Roost è contrastare la pressione psicologica derivante dall'aspettativa di risposte immediate, una dinamica tipica dell'attuale cultura digitale.