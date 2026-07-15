Più che un social è un "slow-cial", una piattaforma consacrata alla lentezza che rimette in discussione la spasmodica ricerca di immediatezza e velocità a cui internet ci ha abituato. Roost non vuole essere una piattaforma concorrente dei ben più celebri X o Instagram, per citarne solo alcuni, ma piuttosto un'alternativa che punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza, invece che in tempo reale come i competitor. La crescita della piattaforma, arrivata in pochi giorni a 300mila iscritti, è forse un ulteriore segnale della voglia ritornare a quella "vita lenta" che spopola, soprattutto tra le generazioni di nativi digitati, proprio sui social network.

