Chi utilizza il telefono ignorando l'interlocutore può essere definito phubber. Chi, invece, subisce questo comportamento è il phubbee. Ma nella vita reale i confini sono più sfumati. È facile passare da un ruolo all'altro: oggi mi infastidisco, perché guardi il telefono mentre parlo, domani faccio esattamente la stessa cosa mentre sei tu a raccontarmi qualcosa. È anche uno degli elementi che possono rendere il phubbing particolarmente difficile da interrompere. Se tutti lo fanno, il comportamento finisce per apparire normale. E se l'altro guarda lo smartphone, sembra quasi più accettabile farlo a propria volta.