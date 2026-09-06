Niente social in vacanza: il bar della Brianza che premia la cartolina… con il caffè

Il meccanismo promozionale è immediato. Il cliente parte per le ferie – che siano le spiagge della Sicilia, le vette delle Dolomiti, una capitale europea o una meta in capo al mondo – acquista il souvenir cartaceo e scrive un pensiero, istituzionale se rivolto al locale, più “colorito” se invece dedicato agli avventori abituali. Una volta imbucata e recapitata a Usmate Velate, la cartolina si trasforma in un vero e proprio "voucher": al rientro dalle vacanze, l’ormai ex villeggiante può presentarsi al bancone e riscuotere il caffè promesso. Caffè che, con il tempo, sono diventati due. "Inizialmente il rapporto era di uno per cartolina, ma negli anni ci siamo adeguati al costo della vita. Tutto costa di più, cartoline e francobolli compresi, così abbiamo deciso di premiare con una tazzina extra chi partecipa all'iniziativa e tiene accesa la tradizione". E non si può barare, perché le prove sono tangibili.