Nel panorama politico europeo sempre più segnato da governi conservatori e da un ritorno alla logica dei blocchi geopolitici, il premier spagnolo Pedro Sánchez continua a rappresentare un caso anomalo. La sua netta posizione sulla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran ha contribuito a rafforzare questa immagine: quella di un leader pacifista che rivendica autonomia strategica e che interpreta sentimenti diffusi nella società spagnola. E non solo. Sánchez sembra aver capito qualcosa che molti leader europei faticano ad ammettere: l’opinione pubblica occidentale è sempre più stanca delle guerre. Ed è per questo che, malgrado sia contestato da una parte dell’opposizione interna e spesso sia in rotta con Washington, il leader socialista sia diventato una sorta di icona pop, non solo della sinistra.