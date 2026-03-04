Iran, scontro tra Trump e alleati europei

La guerra in Iran mette sotto pressione i rapporti tra Stati Uniti d'America ed Europa. Dallo studio ovale, Donald Trump ha criticato Regno Unito e Spagna per non aver concesso le basi militari, minacciando ritorsioni commerciali contro Madrid. Il premier britannico Keir Starmer ha ribadito che Londra non è coinvolta negli attacchi, mentre Pedro Sánchez ha escluso ogni complicità. Emmanuel Macron ha convocato il Consiglio di Difesa e inviato la portaerei Charles de Gaulle verso il Mediterraneo, segnale di un’Europa che procede in ordine sparso.