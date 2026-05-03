Overshoot Day, l'Italia ha esaurito il budget ecologico del 2026

Alla base, evidenzia il Wwf, ci sono cambiamenti profondi negli stili di vita: aumento dei consumi energetici domestici, diffusione degli elettrodomestici, crescita della mobilità privata, maggiore consumo di carne e urbanizzazione crescente. In Italia, inoltre, l'elevato numero di automobili e il consumo di suolo - che ha superato il 7% del territorio nazionale - contribuiscono in modo significativo all'impatto ambientale. Nel giorno in cui il Wwf Italia celebra i suoi 60 anni, l'organizzazione rilancia la necessità di una transizione verso modelli più sostenibili, puntando su energie pulite, mobilità alternativa, diete a minore impatto e tutela del territorio. "Il 3 maggio non è solo una data - conclude il Wwf - ma la misura della distanza tra il nostro modello di sviluppo e i limiti del Pianeta. Invertire la rotta è possibile, ma richiede un cambiamento sistemico".