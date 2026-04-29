Il “Relamping” del Teatro Regio di Parma, progetto per la sostenibilità ambientale
Il nuovo impianto diminuirà il consumo energetico di quasi l’80% annuo e garantirà una riduzione di 8,8 tonnellate di CO2 l’anno
© Teatro Regio Parma
Il 22 aprile si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra, e in questa occasione il Teatro Regio di Parma ha avviato il progetto Relamping: l’intento è quello di sostituire le 500 lampadine della sala principale con un impianto di luce a LED, durevole e a basso consumo. Il nuovo sistema mira a garantire maggiore efficienza, durata e rispetto del contesto architettonico a differenza alle lampadine tradizionali. L’impianto ridurrà il consumo energetico di quasi l’80% annuo, da 36mila kWh a circa 4.300 kWh, e garantirà una riduzione di 8,8 tonnellate di CO2 l’anno.
“Sempre più Verdi, Regio Sostenibile”
Il progetto Relamping rientra nell’ambito di “Sempre più Verdi, Regio Sostenibile”, il percorso verso la sostenibilità intrapreso dal Teatro. Il focus è in particolare sulla sostenibilità ambientale: la trasformazione sarà realizzata secondo un piano di finanziamento che, insieme al sostegno di partner e sponsor pubblici e privati, ha l’obiettivo di raccogliere 100mila euro e prevede una campagna di crowdfunding. Aderendo ad Art Bonus, l’incentivo fiscale per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, il sistema consente di recuperare al momento della dichiarazione dei redditi il 65% di quanto donato.