Il “Relamping” del Teatro Regio di Parma, progetto per la sostenibilità ambientale

Il 22 aprile si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra, e in questa occasione il Teatro Regio di Parma ha avviato il progetto Relamping: l’intento è quello di sostituire le 500 lampadine della sala principale con un impianto di luce a LED, durevole e a basso consumo. Il nuovo sistema mira a garantire maggiore efficienza, durata e rispetto del contesto architettonico a differenza alle lampadine tradizionali. L’impianto ridurrà il consumo energetico di quasi l’80% annuo, da 36mila kWh a circa 4.300 kWh, e garantirà una riduzione di 8,8 tonnellate di CO2 l’anno.