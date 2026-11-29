Si chiama Humanities 10 ma tra gli studenti è conosciuto come Hum 10 ed è il corso umanistico più difficile ad Harvard. Richiede la lettura di un intero, consistente volume a settimana da Platone aeMontaigne, passando per Spinoza, James Baldwin e Jane Austen. Non sono ammessi dispositivi elettronici durante le lezioni. L'uso dell'intelligenza artificiale è bandito. E, dettaglio non secondario in un'università dove ogni voto conta, non è nemmeno il tipo di corso che aiuta ad alzare facilmente la media. Eppure le iscrizioni sono esplose.