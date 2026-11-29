Niente IA, niente smartphone: a Harvard boom di iscritti per il corso che impone di leggere libri
Si chiama Humanities 10. Richiede la lettura di un intero, consistente volume a settimana da Platone aeMontaigne, passando per Spinoza, James Baldwin e Jane Austen. Più che un corso, è diventato una dichiarazione d'intenti: una sorta di detox digitale
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Si chiama Humanities 10 ma tra gli studenti è conosciuto come Hum 10 ed è il corso umanistico più difficile ad Harvard. Richiede la lettura di un intero, consistente volume a settimana da Platone aeMontaigne, passando per Spinoza, James Baldwin e Jane Austen. Non sono ammessi dispositivi elettronici durante le lezioni. L'uso dell'intelligenza artificiale è bandito. E, dettaglio non secondario in un'università dove ogni voto conta, non è nemmeno il tipo di corso che aiuta ad alzare facilmente la media. Eppure le iscrizioni sono esplose.
Boom di iscritti - Quest'autunno le richieste sono aumentate del 40%: 180 matricole hanno fatto domanda per appena 90 posti disponibili. Numeri che raccontano una tendenza inattesa. Nell'epoca delle risposte istantanee e dei riassunti generati in pochi secondi, una parte degli studenti più brillanti d'America sembra aver deciso che il vero lusso è tornare a leggere con calma. Più che un corso, Hum 10 è diventato una dichiarazione d'intenti. Una sorta di detox digitale per giovani cresciuti tra notifiche, social network e IA.
L'idea di quasi vent'anni fa - L'idea nacque nel 2008 quasi per caso, durante una cena tra due amici: gli studiosi e bestselleristi Stephen Greenblatt e Louis Menand. L'obiettivo era creare una versione in stile Harvard dei celebri percorsi umanistici della Columbia e del programma Directed Studies di Yale, cercando al tempo stesso di invertire il progressivo calo di interesse per le discipline umanistiche. A quasi vent'anni di distanza, la scommessa sembra aver trovato una nuova ragione d'essere. Perché oggi sono gli studenti stessi studenti a cercare spazi dove la tecnologia non possa fare il lavoro al posto loro.