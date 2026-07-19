Meg Ryan mette in vendita la sua villa da sogno negli Hamptons: ecco le foto

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Sobria ed elegante, un'architettura classica unita a un gusto contemporaneo, nel cuore di Bridgehampton South, negli Hamptons, all'estremità orientale di Long Island, a due passi dal mare dei ricchi newyorkesi. Una tenuta di 500 metri quadri, circondato da 1,5 acri, lontano da occhi indiscreti e paparazzi, con cinque camere da letto e una piscina riscaldata, in pieno stile hollywoodiano. La proprietaria di questa villa da sogno dal 2024 è Meg Ryan. Ma l'attrice ha deciso di rimettere l'immobile sul mercato, tramite agenzia, a poco più di 15 milioni di dollari, perché vive una fase di rivoluzione immobiliare. Di recente, infatti, ha venduto anche la villa di Montecito, in California, per 16,8 milioni di dollari, profitto meno alto di quello sperato.
"Situata al termine di un lungo vialetto d'accesso privato, all'interno di un lotto riservato e splendidamente curato, questa eccezionale residenza a Bridgehampton South offre uno stile di vita all'insegna del lusso e della raffinatezza in una delle località più ambite degli Hamptons". Inizia così l'annuncio dell'agenzia immobiliare Compass, che si occupa della vendita della villa dell'attrice, acquistata nel 2024 a 13,5 milioni di dollari.
"Grazie alla sua posizione strategica vicino alle spiagge oceaniche, a rinomati ristoranti e al centro del paese, la proprietà coniuga perfettamente privacy, eleganza e comodità, - continua l'annuncio. - Caratterizzata da un'architettura senza tempo e da interni raffinati curati dall'architetto Kitty McCoy, la casa dispone di ampi spazi di rappresentanza, numerosi camini, zone giorno luminose e suite padronali elegantemente arredate, pensate per garantire comfort e relax".
E poi si entra nei dettagli. "La splendida suite principale offre un rifugio privato e lussuoso, con una vista tranquilla sul rigoglioso giardino. Gli spazi esterni sono altrettanto spettacolari: la proprietà si estende su circa 1,5 acri curati meticolosamente, arricchiti da alberi ad alto fusto e dotazioni in stile resort, tra cui una grande piscina riscaldata in gunite, aree living esterne coperte e un paesaggio sapientemente progettato dal LaGuardia Design Group, ideale sia per ricevere ospiti che per godersi la quiete estiva".
"Una rarità per una posizione così prestigiosa è la possibilità di ampliamento della proprietà, che offre l'opportunità di creare una residenza di grande prestigio destinata a durare nel tempo. Unendo raffinatezza, ampiezza degli spazi, privacy e potenziale di sviluppo futuro, questa proposta rappresenta un'opportunità straordinaria nel cuore di Bridgehampton South", è la conclusione dell'annuncio. Chi se l'aggiudicherà?