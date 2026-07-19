Meg Ryan mette in vendita la sua villa da sogno negli Hamptons: ecco le foto

Sobria ed elegante, un'architettura classica unita a un gusto contemporaneo, nel cuore di Bridgehampton South, negli Hamptons, all'estremità orientale di Long Island, a due passi dal mare dei ricchi newyorkesi. Una tenuta di 500 metri quadri, circondato da 1,5 acri, lontano da occhi indiscreti e paparazzi, con cinque camere da letto e una piscina riscaldata, in pieno stile hollywoodiano. La proprietaria di questa villa da sogno dal 2024 è Meg Ryan. Ma l'attrice ha deciso di rimettere l'immobile sul mercato, tramite agenzia, a poco più di 15 milioni di dollari, perché vive una fase di rivoluzione immobiliare. Di recente, infatti, ha venduto anche la villa di Montecito, in California, per 16,8 milioni di dollari, profitto meno alto di quello sperato.